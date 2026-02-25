本人は２０１１年に病死

１９８４年に滋賀県日野町で酒店経営の女性（当時６９歳）が殺害された「日野町事件」で、強盗殺人罪で無期懲役が確定し、服役中に７５歳で病死した阪原弘（ひろむ）・元受刑者について、最高裁第２小法廷（岡村和美裁判長）は２４日付で再審開始を認める決定をした。

事件から４２年、逮捕から３８年。無実を信じ続けた遺族は「本当に長かった」と万感の涙を見せた。（中川慎之介）

戦後に起き、死刑や無期懲役が確定した事件で、本人死亡後の再審開始（死後再審）が決まるのは初めてとみられる。大津地裁で開かれる再審公判で無罪が言い渡される公算が大きい。

決定は、審理した裁判官３人全員一致の意見。再審開始を認めた大阪高裁の決定を「判断に誤りがあるとは認められない」として支持し、検察側の特別抗告を棄却した。検察官出身の三浦守裁判官は審理から外れた。

事件では被害女性が８４年１２月に行方不明となり、８５年１月に遺体で見つかった。阪原さんは８８年に強盗殺人容疑で逮捕され、犯行を自白したが、公判で否認に転じた。９５年の同地裁判決で無期懲役となり、２０００年に最高裁で確定した。

阪原さんは０１年に再審請求したが、１１年に病死して審理が終了。１２年に遺族が行った第２次再審請求では、有罪の根拠とされた「引き当て捜査」の報告書が焦点となった。引き当て捜査は事件現場などに容疑者を連れて行き当時の状況を調べるもので、阪原さんは人形を使い、遺体を現場に運んだ状況を滞りなく再現したとされていた。

しかし検察が新たに開示した捜査当時の写真のネガフィルムから、人形を持ったり、地面に下ろしたりを繰り返す不自然な動きをしていたことなどが判明。同地裁は１８年、「こうした行為を自らするとは考えがたく、警察官の誘導があった可能性がある」として再審開始を決め、２３年の同高裁も支持した。

最高検は２５日、「特別抗告が棄却されたことは遺憾。大津地検が再審公判で適切に対応する」とのコメントを出した。

通常の刑事裁判では、被告が死亡すると公訴棄却となり、審理が打ち切られるが、再審公判は被告が死亡した場合でも弁護人が立ち会えば開かれる。大津地裁での再審公判は、被告不在のまま審理が進む見通し。

「父ちゃんはやってへん」家族に無実を訴え

阪原弘さんの長男・弘次（こうじ）さん（６４）に朗報がもたらされたのは、２５日午前１１時半頃だった。日本弁護士連合会が東京・永田町の国会内で開いた再審制度の見直しを求める集会に参加している最中で、マイクを手に「いま連絡があり、検察の特別抗告が棄却されました」と感極まった様子で報告。その瞬間、会場から「おめでとう」という歓声と大きな拍手がわいた。

弘次さんはめがねを取ってあふれる涙を手でぬぐい、「逮捕から３８年、本当に長い時間がたってしまった。父は無念のうちに亡くなった。こんな不幸なことは二度と起こってはいけない」と語気を強めた。再審無罪が確定した袴田巌さん（８９）の姉・ひで子さん（９３）と抱き合って握手をかわす場面もあった。

集会後、母のつや子さん（８８）にすぐに電話し、「よかったなあ、よかったなあ。もうちょっと頑張ろな」と声をかけた。

鮮明に覚えている父の姿がある。３８年前の逮捕前日、「父ちゃんはやってへん。お前らだけは信じてくれ」と涙を流して家族に無実を訴えていた。逮捕前の警察による取り調べで「娘の嫁ぎ先をガタガタにする」と脅され、家族を守るため虚偽の自白をしてしまったとも語っていた。

「好きな酒を飲んだり、ひ孫をかわいがったりする人生があったはず。無念を晴らしたい」。父の思いを受け継ぎ、２０１２年につや子さんや妹２人と再審を請求した。１４年の時を経てようやく再審開始が決まったが、この間、つや子さんは脳梗塞（こうそく）を患い、歩行が困難になった。「無罪を聞くまで死にきれない」との思いで過ごしているという。

この日、弘次さんは都内での集会が終わると大阪市内に移動して記者会見に臨み、「速やかに再審公判で無罪を言い渡してほしい。家族全員で『無罪を勝ち取ったよ』と父の墓前に報告したい」と話した。同席した弁護団の石側亮太弁護士は「いかに捜査がずさんだったか、有罪ありきの確定審だったかを再審公判で明らかにする」と強調した。（貞広慎太朗、大津支局 青山大起）