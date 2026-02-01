ÃÏ°è¤ÈÉÂ±¡¤Î¶¦À¸¼ÂÁ©¤ò¸½ÃÏ¤ÇÂÎ´¶¡ª¤³¤¦¤Î¤¹¶¦À¸ÉÂ±¡¡Ö¥¯¥é¥Õ¥¡¥ó»Ù±ç¼Ô¸ÂÄê¥³¥ß¥Ê¥¹¸½ÃÏ¸«³Ø¡¦ÂÎ¸³·¿Êó¹ð²ñ¡×
ÃÏ°è°åÎÅ¤Î¸½¾ì¤Ç¿Ê¤à¡ÖÉÂ±¡¤È¤Þ¤Á¤Î¶¦À¸¡×¤ò¡¢ÂÎ¸³¤·¤Ê¤¬¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¸«³Ø²ñ¤¬3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤Î¤¹¶¦À¸ÉÂ±¡¤¬¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»Ù±ç¼Ô¸þ¤±¤Ë¡Ö¥³¥ß¥Ê¥¹¸«³Ø²ñ¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
ÉÂÅïÆâ¤Î¼ÂÁ©¤«¤éÃÏ°èµòÅÀ¤ÎÂÐÏÃ¤Þ¤Ç¡¢1Ç¯ÌÜ¤Î³èÆ°¤ò¸½ÃÏ¤Ç¤¿¤É¤ì¤ëÊó¹ð²ñ¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤Î¤¹¶¦À¸ÉÂ±¡¤Ï¡¢À°·Á³°²Ê¤äÆâ²Ê¤ò¤Ï¤¸¤áÉý¹¤¤¿ÇÎÅ¤ËÂÐ±þ¤·¡¢24»þ´ÖµßµÞÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¤Ê2¼¡µßµÞ»ØÄêÉÂ±¡¤Ç¤¹¡£
Æ±±¡¤Ï¡Ö¶¦¤ËÀ¸¤¤ë¡×°åÎÅ¤È²ð¸î¤ò·Ç¤²¡¢ÉÂµ¤¤Î¼£ÎÅ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÃÏ°è¤ÎÊë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¦¼ÂÁ©¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¸«³Ø²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Ê¡¼¥¹¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡Ö¤ª¤»¤Ã¤«¤¤¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡¢»Ù±ç¼Ô¤¬¸½ÃÏ¤Ç³Î¤«¤á¤é¤ì¤ë¹½À®¤Ç¤¹¡£
¥×¥é¥ó¡ ÉÂÅï¥³¥ß¥Ê¥¹¤Î¼ÂÁ©¸«³Ø
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯3·î17Æü 10:00¡Á12:30
¤³¤Î²ó¤Ç¤Ï¡¢±¡Æâ¸«³Ø¤ÈÉÂÅïÇÛÃÖ·¿¥³¥ß¥Ê¥¹¤Î³èÆ°¸«³Ø¡¢¥é¥ó¥Á¸òÎ®²ñ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´µ¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤¦Æü¾ï¤Î´Ø¤ï¤ê¤ò¶á¤¤µ÷Î¥¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°åÎÅ¤ÈÀ¸³è»Ù±ç¤¬½Å¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
»Ù±ç¤¬¸½¾ì¤Ç¤É¤¦µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¼ÂÃÏ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
¥×¥é¥ó¢ ÃÏ°èµòÅÀ¤È°æ¸ÍÃ¼²ñµÄ¤Î¸«³Ø
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯3·î28Æü 11:30¡Á14:30
¤³¤Î²ó¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°èµòÅÀ¡Ö¤³¤¦¤Î¤¹¤¨¤ó¡×¤Î¸«³Ø¡¢¥é¥ó¥Á¸òÎ®¡¢½»Ì±»²²Ã¤Î¡Ö°æ¸ÍÃ¼²ñµÄ¡×¸«³Ø¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
ÉÂ±¡¤Î³°¤Ë¤¢¤ëÀ¸³èÆ°Àþ¤Ç¡¢½»Ì±Æ±»Î¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤È°åÎÅ¼Ô¤Î´Ø¤ï¤ê¤¬¤É¤¦½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÀß·×¤Ç¤¹¡£
°åÎÅµ¡´Ø¤¬ÃÏ°è¤Î²ñÏÃ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¼ÂÁ©¥â¥Ç¥ë¤ò³ÎÇ§Ãæ¡£
¥¢¥Ë¥å¥¢¥ë¥ì¥Ý¡¼¥ÈÀè¹Ô¸ø³«¤È1Ç¯ÌÜ¤Î¸½ºßÃÏ
¸ø³«Í½Äê»þ´ü¡§2026Ç¯3·îÃæ½Ü
¸«³Ø²ñ¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥³¥ß¥Ê¥¹³èÆ°1Ç¯ÌÜ¤Îµ°À×¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥¢¥Ë¥å¥¢¥ë¥ì¥Ý¡¼¥È¤ÎÀè¹Ô¾ðÊó¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤´»Ù±ç¤¬ÃÏ°è¤Î¡Ö´ò¤·¤¤¡×¤ä¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦Æü¾ï¤Ë¤É¤¦¤Ä¤Ê¤¬¤ê»Ï¤á¤¿¤«¤ò¡¢¼ÂÁ©¥×¥í¥»¥¹¤´¤È³ÎÇ§¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
ÉÂ±¡¤ÈÃÏ°è¤Î³Àº¬¤ò³«¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢Ã±È¯´ë²è¤Ç¤Ï¤Ê¤¯·ÑÂ³±¿ÍÑ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ËÜ¸«³Ø²ñ¤Ï»Ù±ç¼Ô¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢°ìÈÌ»²²Ã¤Ï¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¼èºà´õË¾¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¸«³Ø´õË¾¤ÎÉÂ±¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¹Êó¼¼Áë¸ý¤Ç¸ÄÊÌ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
ÃÏ°è°åÎÅ¤Î¹¹¿·¤ò¸½¾ì¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤ÎÉÂ±¡±¿±Ä¥â¥Ç¥ë¤ò¹Í¤¨¤ë¤¦¤¨¤Ç¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤´ë²è¤Ç¤¹¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. ¤³¤¦¤Î¤¹¶¦À¸ÉÂ±¡ ¥¯¥é¥Õ¥¡¥ó»Ù±ç¼Ô¸ÂÄê¥³¥ß¥Ê¥¹¸«³Ø²ñ¤Î³«ºÅ´ü´Ö¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©
³«ºÅÆü¤Ï2026Ç¯3·î17Æü¡¿2026Ç¯3·î28Æü¤Ç¤¹¡£
Q. ¤³¤¦¤Î¤¹¶¦À¸ÉÂ±¡ ¥¯¥é¥Õ¥¡¥ó»Ù±ç¼Ô¸ÂÄê¥³¥ß¥Ê¥¹¸«³Ø²ñ¤Î³«ºÅ»þ´Ö¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«ºÅ»þ´Ö¤Ï10:00¡Á12:30¡¿11:30¡Á14:30¤Ç¤¹¡£
Q. ¤³¤¦¤Î¤¹¶¦À¸ÉÂ±¡ ¥¯¥é¥Õ¥¡¥ó»Ù±ç¼Ô¸ÂÄê¥³¥ß¥Ê¥¹¸«³Ø²ñ¤Î³«ºÅÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«ºÅÃÏ¤Ïºë¶Ì¸©¹ãÁã»Ô¾åÃ«2073-1¤Ç¤¹¡£
Q. ¤³¤¦¤Î¤¹¶¦À¸ÉÂ±¡ ¥¯¥é¥Õ¥¡¥ó»Ù±ç¼Ô¸ÂÄê¥³¥ß¥Ê¥¹¸«³Ø²ñ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï¡©
ÂÐ¾Ý¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»Ù±ç¼Ô¤Ç¤¹¡£
