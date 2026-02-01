犬モチーフのやさしい世界観を、そのまま床まわりに取り入れられる春夏ラグが登場します。

クーカンとMaison terrierのコラボ第1弾「おやつ犬プリントキルトラグ」が発売されました。

防ダニ・はっ水・丸洗い対応をそろえた仕様で、新生活の模様替えにも選びやすい一枚です。

クーカン「おやつ犬プリントキルトラグ」

発売日時：2026年2月25日 10:00販売チャネル：cucan本店／楽天市場店デザイン数：2柄サイズ数：5サイズ

スミノエ インテリア プロダクツは、カーテン・カーペット・ラグ・床材などを扱うファブリックメーカーです。

クーカンは同社が運営するカーテン・ラグの直営ECショップで、「あなたの好きが、家族の笑顔になる」をコンセプトに商品企画を行っています。

今回の新作は、犬をモチーフにした手作り菓子で注目を集める横尾かなさんのアトリエ「Maison terrier」との協業で生まれたコラボラグです。

クッキー犬とケーキ犬、2柄5サイズのラインナップ

パーソナルサイズ：90×130cmファミリーサイズ：130×180cm／180×180cm／180×240cmデザインサイズ：160×160cm（円形）柄：クッキー犬／ケーキ犬

焼き色を思わせるクッキー犬と、マドレーヌやメレンゲのイメージを重ねたケーキ犬の2柄展開です。

画像では、アイボリー系の生地に小さな犬モチーフを散りばめ、格子状のキルトステッチでふんわり感を出した表情が確認できます。

ベージュ系のパイピングで輪郭を引き締めた配色なので、木床や淡色家具に合わせた北欧テイストの空間にもなじみやすい仕上がりです。

選ぶ柄で部屋の印象を微調整できる構成です！

防ダニ・はっ水・丸洗い対応で、毎日使いしやすい機能設計

加工：防ダニ加工／はっ水加工洗濯：洗濯機で丸洗い可能検査：ホルムアルデヒド検査 合格検査：ピリング検査 合格

防ダニ加工は、繊維上でダニが生存しにくい環境をつくる考え方で、日常使いの安心感を高めるポイントです。

はっ水加工により、水分が玉状になりやすく、飲みこぼしやペットまわりの汚れを早めに拭き取りやすい仕様となっています。

洗濯機で丸洗いできるため、汚れたときに大がかりな手入れをしなくて済む運用です。

画像では子どもが寝転べるシーンが示され、格子キルトのクッション性と肌当たりのやさしさが視覚的にも伝わります☆

発売記念として、本店と楽天市場店でMaison terrierコラボ商品を購入した人に先着でオリジナルガーゼタオルが用意されています。

ラグは毎日触れるアイテムだからこそ、デザインだけでなく手入れのしやすさまで含めて選ぶと満足度が上がります。

犬モチーフの遊び心を暮らしに足しながら、実用面もきちんと押さえたい人に合う新作です。

【毎日使いたくなる犬モチーフラグ！

クーカン「Maison terrier おやつ犬プリントキルトラグ」】の紹介でした。

よくある質問

Q. クーカン おやつ犬プリントキルトラグの発売日はいつですか？

発売日時は2026年2月25日 10:00です。

Q. クーカン おやつ犬プリントキルトラグのサイズ・重量は？

サイズ数は5サイズです。

