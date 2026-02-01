名古屋の朝番組とモスバーガーが組んだ、東海エリア限定の新メニューが登場します。

2026年3月3日から、愛知・岐阜・三重のモスバーガー115店舗で数量限定販売です。

SKE48・相川暖花さんがプロデュースした“地元愛”メニューとして、バーガーとシェイクの2商品が展開中。

モスバーガー「あさドレ♪コラボ商品」

販売開始日：2026年3月3日販売エリア：愛知・岐阜・三重販売店舗数：115店舗販売形式：数量限定（なくなり次第終了）

モスバーガーは、モスフードサービスが展開するハンバーガーチェーンです。

「あさドレ♪」は、中京テレビが月曜から金曜の朝に放送する情報番組です。

今回のコラボは、番組取材で見つけた地元食材の魅力を、日常で選びやすいメニューに落とし込んだ企画になっています。

とろ〜り 台湾ラーメン風メンチカツバーガー

単品価格：690円セット価格：1,140円

相川暖花さんの提案をもとに、名古屋名物・台湾ラーメンのうま辛感をバーガー向けに再構成した一品です。

豚ロースのメンチカツにミンチソースを重ね、サクサクの衣ととろみのある辛味を同時に楽しめる設計です。

赤パプリカ、キャベツ、目玉焼き、豚ロースで番組キャラクターの4色を表現しており、見た目でも企画のストーリーが伝わります。

まぜるシェイク 珈琲キャラメル仕立て〜華やぎ伊勢醤油使用〜

Sサイズ：350円Mサイズ：430円

三重の名産品として知られる伊勢醤油を使った珈琲キャラメルソースを合わせた、甘じょっぱい方向性のまぜるシェイクです。

三重県産の大豆と小麦を原材料にした地醤油の香りを活かし、キャラメルの甘みと塩味のコントラストを作っています。

バーガーのうま辛テイストと組み合わせると味のリズムが出るため、セットで選ぶ楽しさが広がる構成です☆

販売エリアと購入時のポイント

対象地域：愛知県・岐阜県・三重県対象：店頭販売宅配対応：外部宅配サービス対象外

販売は東海3県の対象店舗限定で、数量終了時点で販売終了となります。

時間帯によって購入できない場合があるため、ランチや夕方など混みやすい時間は早めの利用が向いています。

セット内容はハンバーガーに加えて、ポテトM・オニポテ・サラダのいずれかとセットドリンクMを選べる構成です。

地域の名物をファストフードに落とし込んだ企画なので、普段の食事で地元食材を気軽に試せるのが大きな魅力です。

うま辛バーガーと甘じょっぱいシェイクの組み合わせで、食感と香りの変化を1セットで楽しめます。

【地元食材の魅力を詰め込んだ朝コラボ！

モスバーガー「あさドレ♪台湾ラーメン風メンチ＆伊勢醤油シェイク」】の紹介でした。

よくある質問

Q. コラボ商品の販売開始日はいつですか？

2026年3月3日です。

Q. どのエリアの店舗で販売されますか？

愛知・岐阜・三重のモスバーガー115店舗で販売中。

Q. バーガーとシェイクの価格はいくらですか？

バーガーは単品690円、シェイクはSサイズ350円・Mサイズ430円です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 地元食材の魅力を詰め込んだ朝コラボ！モスバーガー「あさドレ♪台湾ラーメン風メンチ＆伊勢醤油シェイク」 appeared first on Dtimes.