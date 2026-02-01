青空の芝生で愛犬と遊べる春イベント！犬とでかけるマルシェ「しっぽフリわんこマルシェin富士見公園」

愛犬と一緒に、広い芝生で体を動かして過ごせる春イベントが川崎で開催されます。

2026年3月15日、富士見公園芝生広場で「しっぽフリフリわんこマルシェ in 富士見公園」を実施。

ドッグヨガ、マルシェ、撮影会、グルメまでそろい、1日を通して愛犬との時間を満喫できる内容です。

犬とでかけるマルシェ「しっぽフリフリわんこマルシェ in 富士見公園」

開催日：2026年3月15日（日）会場：富士見公園 芝生広場（川崎市川崎区富士見2-1-9）電車アクセス：JR川崎駅・京急川崎駅から徒歩15分バスアクセス：カルッツかわさき・富士見公園バス停から徒歩2分

犬とでかけるマルシェは、MOLURICA株式会社が展開する愛犬同伴イベントシリーズです。

会場の富士見公園芝生広場は、空の広がりを感じながら過ごせる開放的なロケーションとなっています。

今回は「遊ぶ・撮る・食べる」を軸に、飼い主とわんちゃんが同じペースで楽しめるコンテンツを集約した開催です。

ドッグヨガ体験とリラックス導線

開催時間：10:00〜16:00（小雨決行・荒天中止）

芝生の上で愛犬と一緒に体を動かすドッグヨガは、このイベントの中心コンテンツです。

画像のように、飼い主がわんちゃんを抱えてポーズを取る構成で、運動とスキンシップを同時に楽しめます。

柔らかな光の中で呼吸を合わせる時間が作れるため、普段の散歩とは違う落ち着いたコミュニケーションが体験できます。

ステージ企画と参加型コンテンツ

撮影会：整理券制・有料

ステージでは、川崎フロンターレのマスコット「ふろん太」「カブレラ」「ワルンタ」が登場予定です。

撮影会や抽選会、わんちゃん総選挙など、来場者参加型のプログラムが用意されています。

観覧だけで終わらずに参加しやすい構成なので、家族で来場した時も会場全体の回遊がしやすくなっています。

マルシェ・グルメ・オリジナル缶販売

入場料：無料（一部有料ブースあり）オリジナルドリンク缶：1本700円（税込）駐車場：291台

会場内にはドッグマルシェが並び、わんちゃん向けアイテムを見ながら買い回りを楽しめます。

富士見公園内のGAB pizzeria & caféのピザやキッチンカーグルメも展開され、滞在中の食事導線も確保済み。

愛犬の写真で作れるオリジナルドリンク缶「TAG缶」は、イベントの記念を形に残せる有料コンテンツです。

芝生で体を動かす時間と、撮影や買い物を楽しむ時間のバランスが良く、半日でも1日でも組み立てやすいイベントです。

愛犬と外で過ごす春のおでかけ先を探している人にとって、体験の幅をまとめて確保できる1日になります。

【青空の芝生で愛犬と遊べる春イベント！

犬とでかけるマルシェ「しっぽフリフリわんこマルシェin富士見公園」】の紹介でした。

