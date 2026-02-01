イタリア発のフェアトレード食品をまとめて比較できる展示が、2026年3月10日から13日まで東京ビッグサイトで開催されます。

Altromercatoが、アジア最大級の食品・飲料展示会「FOODEX JAPAN 2026」への出展を発表しました。

会場では、持続可能性と味の両立を軸にした主力食品を、商談向けに一気に確認できます。

Altromercato「FOODEX JAPAN 2026出展」

展示会名：FOODEX JAPAN 2026会期：2026年3月10日ー13日会場：東京ビッグサイト 海外ナショナルパビリオンブース番号：W2-K29-025

Altromercatoは「Fair for the People, Care for the Earth」を掲げるイタリア有数のフェアトレード組織です。

同ブランドは、世界40か国超の生産者パートナーと倫理的サプライチェーンを築く方針を明確にしています。

今回の出展では、日本市場に向けてコーヒー、パスタ、オリーブオイル、トマトパッサータ、紅茶、チョコレート菓子を提案します。

フェアトレード原料の調達設計

素材：アラビカ種コーヒー豆素材：紅茶葉素材：砂糖

Altromercatoは37か国・91以上のパートナー団体と協働し、透明性の高い調達体制を組んでいます。

生産者との長期直接取引を前提にしているため、品質だけでなく供給の安定性も確認しやすい構成です。

調達背景が明確な原料を選びたいバイヤーにとって、導入判断の軸を作りやすい展示内容となっています。

コーヒーと紅茶の香味バランス提案

素材：エチオピア産アラビカ種素材：中南米産コーヒー豆素材：ヒマラヤ・インド・スリランカ産茶葉

「Bio caffe 100％ Arabica」は低温でじっくり焙煎し、酸味とコクのバランスを整えたブレンドです。

柑橘を思わせる余韻を持たせた設計で、朝の一杯から食後まで使い分けしやすい味わいになっています。

紅茶ラインは深い香りとデカフェ展開を押さえており、時間帯や体調に合わせた提案がしやすい構成です。

イタリア産食品の製法と素材価値

素材：小麦素材：オリーブ素材：完熟トマト

オーガニックパスタは「畑から食卓まで」の理念で、持続可能な農法由来の小麦を使用しています。

有機エキストラバージンオリーブオイルは収穫後数時間以内の低温圧搾で、香りと風味の輪郭を保った設計です。

トマトパッサータは南イタリアの協同組合プロジェクトを背景に、添加物を使わず完熟トマトの甘みを引き出しています。

日本市場向けBtoB商談の活用ポイント

販売チャネル：輸入業者販売チャネル：卸売業者販売チャネル：小売事業者

日本市場で高まるエシカル消費とトレーサビリティ需要に対して、Altromercatoは品質と倫理性を同時に示せる提案を準備中。

展示会期間中はブースで製品紹介と商談対応を実施し、事前の商談予約にも対応します。

調達方針を明確に打ち出したい売場やブランドにとって、導入後のストーリー設計まで見据えやすい機会です。

味だけでなく、誰とどう作るかまで含めて食品を選びたい時代に合った出展テーマです。

イタリア産オーガニック食品とフェアトレード原料を同時に比較できるため、春商戦前の仕入れ検討にも活かしやすくなります。

【サステナブル調達の実力が見える食品提案！

Altromercato「FOODEX JAPAN 2026出展」】の紹介でした。

よくある質問

Q. Altromercato FOODEX JAPAN 2026出展の開催期間はいつですか？

会期は2026年3月10日ー13日です。

Q. Altromercato FOODEX JAPAN 2026出展の開催場所はどこですか？

会場は東京ビッグサイト 海外ナショナルパビリオンです。

