ガチャ「miffy すやすやフレンドFig. ぱすてる」3月発売やわらかいパステルカラーのミッフィー6種がラインナップ
【miffy すやすやフレンドFig. ぱすてる】 3月 発売予定 価格：1回200円
【miffy すやすやフレンドFig. ぱすてる】
「ミッフィー(ろーずぴんく)」
タカラトミーアーツは、ガチャ商品「miffy すやすやフレンドFig. ぱすてる」を3月に発売する。価格は1回200円。
本商品は、タカラトミーアーツオリジナルのぬいぐるみを再現したフィギュアで、「すやすやフレンドFig.」のmiffyシリーズからやわらかいパステルカラーが登場する。本商品では「ミッフィー(ろーずぴんく)」、「ミッフィー(ぶるー)」、「ミッフィー(いえろー)」、「ミッフィー(ぱーぷる)」、「ミッフィー(ぐりーん)」、「ミッフィー(おれんじ)」の6種類がラインナップされている。
「ミッフィー(ぶるー)」
「ミッフィー(いえろー)」
「ミッフィー(ぱーぷる)」
「ミッフィー(ぐりーん)」
「ミッフィー(おれんじ)」
サイズ：本体 約45mm
材質：本体 PVC
Illustrations Dick Bruna (C) copyright Mercis bv, 1953-2026 www.miffy.com