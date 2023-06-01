KSC、PMX対応のサイレンサーとピカティニーレイル対応フィンガーストップを2月26日発売
【CG-35M サイレンサー（12mm 正ネジ）】 2月26日発売 価格：8,800円 【21mmレイル用フィンガーストップ】 2月26日発売 価格：4,950円
KSCは、PMX対応のサイレンサーとピカティニーレイル対応フィンガーストップを2月26日に発売する。価格は「CG-35M サイレンサー（12mm 正ネジ）」が8,800円、「21mmレイル用フィンガーストップ」が4,950円。
2025年12月に発売された「PMX DXセット」のために設計・製造された2つのアクセサリーが、今回それぞれ単品で販売される。どちらも高級感のあるアルミ製で、アルマイト処理によるマットブラック仕上げとなっており、PMX本体との統一感を出すことができる。PMXだけではなく、それぞれ適合する他モデルにも使える。
直径35mm、全長174mm
12mm 正ネジ仕様
外装はアルミ製アルマイト（マットブラック）仕上げ
アルミ製削り出し
アルマイト処理によるマットブラック仕上げ
ピカティニーレイル対応
※発売日は流通により前後する場合があります。