KSCは、PMX対応のサイレンサーとピカティニーレイル対応フィンガーストップを2月26日に発売する。価格は「CG-35M サイレンサー（12mm 正ネジ）」が8,800円、「21mmレイル用フィンガーストップ」が4,950円。

2025年12月に発売された「PMX DXセット」のために設計・製造された2つのアクセサリーが、今回それぞれ単品で販売される。どちらも高級感のあるアルミ製で、アルマイト処理によるマットブラック仕上げとなっており、PMX本体との統一感を出すことができる。PMXだけではなく、それぞれ適合する他モデルにも使える。

「CG-35M サイレンサー（12mm 正ネジ）」

価格：8,800円

直径35mm、全長174mm

12mm 正ネジ仕様

外装はアルミ製アルマイト（マットブラック）仕上げ

「21mmレイル用フィンガーストップ」

価格：4,950円

アルミ製削り出し

アルマイト処理によるマットブラック仕上げ

ピカティニーレイル対応

