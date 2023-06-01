【PLAMATEA ストレイト・クーガー】 2月26日 出荷開始 価格：9,200円

グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「PLAMATEA ストレイト・クーガー」を2月26日に出荷開始する。価格は9,200円。

本商品は、アニメ「スクライド」に登場する最速を追い求める男「ストレイト・クーガー」をPLAMATEAシリーズでプラモデル化したもの。

全高約168mmで各関節可動、付属の交換手首各種で劇中のポーズを再現することができる。頭部はパーツ交換により、サングラス着脱およびサングラスを上げた状態を選択が可能となっている。

膝から下を専用パーツに差し替えることで「ラディカル・グッドスピード脚部限定」状態を再現可能。ラディカル・グッドスピード脚部は、脚部ピストンの長短を選択して付け替えできる。

表情パーツは塗装済みで、3種類の笑顔パーツが付属。さらにデカールにより好みの目線を選択できる予備の表情パーツ3種が各1つずつ付属する。

また、可動支柱付き台座が付属している。

