　26日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比810円高の5万9600円と急騰。日経平均株価の現物終値5万8583.12円に対しては1016.88円高。出来高は1万109枚となっている。

　TOPIX先物期近は3899ポイントと前日比45.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は55.84ポイント高で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 59600　　　　　+810　　　 10109
日経225mini 　　　　　　 59595　　　　　+810　　　157293
TOPIX先物 　　　　　　　　3899　　　　 +45.5　　　 10924
JPX日経400先物　　　　　 35375　　　　　+385　　　　1188
グロース指数先物　　　　　 734　　　　　　+6　　　　 344
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース