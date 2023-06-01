日経225先物：26日0時＝810円高、5万9600円
26日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比810円高の5万9600円と急騰。日経平均株価の現物終値5万8583.12円に対しては1016.88円高。出来高は1万109枚となっている。
TOPIX先物期近は3899ポイントと前日比45.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は55.84ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59600 +810 10109
日経225mini 59595 +810 157293
TOPIX先物 3899 +45.5 10924
JPX日経400先物 35375 +385 1188
グロース指数先物 734 +6 344
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
