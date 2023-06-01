【PlayStation Plus「旧正月セール」】 2月26日まで開催

ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、「PlayStation Plus『旧正月セール』」を実施している。期間は2月26日まで。

本セールでは、サブスクリプションサービス「PlayStation Plus（以下、PS Plus）」新規加入者を対象に「PlayStation Plus エクストラ（以下、エクストラ）」の12カ月利用権が25%オフ、「PlayStation Plus プレミアム（以下、プレミアム）」の12カ月利用権が最大35%オフの価格で提供される。また、すでに「PS Plus」1カ月、3カ月、12カ月の利用権で加入中の人は「PlayStation Plus プレミアムプラン」へのアップグレードが35%オフの価格で利用でき、現在加入中のプランの残期間に適用される。

なお、「PS Plus」は利用期間が終了するまでにキャンセルしない限り、利用中の利用権と同一期間の利用に必要な金額（自動更新時のPlayStation Storeにおける通常価格）が自動的に決済され、利用期間が更新される。

※本オファーは2026年2月26日まで適用されます。

※新規でご加入の方は、PlayStation Plus エクストラの12ヶ月利用権を25％OFF、PlayStation Plus プレミアムの12ヶ月利用権を35％OFFの価格でご利用いただけます。

※1ヶ月、3ヶ月、12ヶ月利用権ですでにご加入中の方はPlayStation Plus プレミアムプランへのアップグレードが35％OFFの価格でご利用いただけます。現在ご加入中のプランの残期間に適用されます。

※ご利用いただけるゲームライブラリは、ご加入のサブスクリプションプラン、タイミング、および国／地域により異なります。

※PlayStation Plusは、利用期間が終了するまでにキャンセルしない限り、ご利用中の利用権と同一期間のご利用に必要な金額（自動更新時のPlayStation Storeにおける通常価格）が自動的に決済され、利用期間が更新されます。各種PlayStation Plus利用規約が適用されます。