「阪神２軍春季キャンプ」（２５日、具志川）

阪神は具志川で行われている春季キャンプを打ち上げた。平田勝男２軍監督（６６）は「あっという間だった」というキャンプ期間を総括した。

主な一問一答は以下の通り。

−今日でキャンプ打ち上げ。

「まあ今日がね、雨なのが残念だけど。天候にも恵まれて、暖かかったし、いいキャンプを過ごせたと思いますよ」

−キャンプ期間はあっという間だった。

「あっという間だったね。いつもキャンプはそうだよ。年齢を重ねるごとに、あっという間に過ぎる。これなんやろな、沖縄の気候とか、そういう環境がそうさせんのかな。あっという間じゃない？寝るのがもったいないよ、そのぐらいあっという間だね」

−立石も本格復帰に向けて準備を進めた。

「やっぱ環境に慣れてね。『体、デカくなったんちゃう？』って聞いたら、『体重は変わってません』って言うてたわ」

−たしかに上半身がガチっとしたように見える。

「そやろ？ユニホームがパンパンになってるような気しない？でも、トレーナーも言うてたけど、体重は変わってないらしい」

（雨がやんで晴れてきたのに気づいて）

「晴れてきたやん。（変わりやすいのは）女心と秋の空ってな、いや、女心と沖縄の空か」