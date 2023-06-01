【RAIDEN FIGHTERS REMIX COLLECTION】 2月26日 発売 価格： 6,028円（パッケージ通常版/ダウンロード版） 12,980円（パッケージ特装版）

モスは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Nintendo Switch用シューティング「RAIDEN FIGHTERS REMIX COLLECTION」を2月26日に発売する。価格はパッケージ通常版およびダウンロード版が6,028円で、パッケージ特装版が12,980円。

今回発売されるのは、縦スクロールシューティング「雷電」の遺伝子を受け継ぎ1990年代後半に登場した「ライデンファイターズ」シリーズ3部作をセットにしたタイトル。「ライデンファイターズ」、「ライデンファイターズ2」、「ライデンファイターズJET」を収録し、これらタイトルは日本版に加え海外版のプレイが可能で、海外版は言語表記の違いに加え、ステージ構成が2週ENDに変更される。

ボタンを押したままでも継続して射撃する連射ボタンや、途中でステージの最初に戻って再スタートできるリスタート機能、敵が弾を撃ってこない難易度「PRACTICE」など、便利な機能も搭載している。

発売に合わせ3月31日までの期間中は、本作のアーケード基板を抽選で1人にプレゼントするキャンペーンも実施される。こちらはソフトのパッケージ裏面のQRコードより応募が可能になっている。

なお、ダウンロード向けには収録タイトルの個別販売も行なわれる予定で、各2,178円で購入できる。

(C)MOSS CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. LICENSED BY SEIBU KAIHATSU INC.