日本ブラジリアン柔術連盟会長の中井祐樹さんが、プロ向けインタビューメディアに初登場しました。

柔術が日本でどう根づき、なぜ今さらに広がっているのかを、競技の現場を知る当事者の言葉でたどれる内容です。

技術論だけでなく、プレイヤーファーストという競技文化の軸まで掘り下げた構成が注目を集めています。

GLORY BEYOND DREAMS「中井祐樹 独占インタビュー」

公開日：2026年2月25日掲載媒体：GLORY BEYOND DREAMS運営会社所在地：東京都豊島区インタビュー対象：日本ブラジリアン柔術連盟会長 中井祐樹さん

Cycleは池袋を拠点に、海外ブランドの国内総代理店事業を展開する企業です。

同社は英国発の格闘技・フィットネスブランド「RDX SPORTS JAPAN」を軸に、スポーツ領域の情報発信にも取り組んでいます。

今回公開された記事は、同ブランド運営のプロ特化型メディア「GLORY BEYOND DREAMS」に掲載された独占インタビューです。

柔術普及が加速した背景

普及評価の対象期間：この十数年普及課題：地域ごとの道場数の偏り競技特性：特別な設備を必要としない運用性

中井さんは、ブラジリアン柔術の普及について「劇的と言ってもいいほど増えてきている」と評価しています。

一方で地域差は残っており、道場数が少ないエリアには拡大の余地があると分析しています。

設備負担の小ささは新規参入のハードルを下げるため、今後の広がりを支える要素として語られています。

寝技文化の源流と日本柔術の再発見

源流として言及：高専柔道で磨かれた寝技技術転機として言及：VALE TUDO JAPAN ’95現在の立場：日本ブラジリアン柔術連盟会長

インタビューでは、寝技で勝敗を決める発想そのものが日本人の武道文化に根を持つことが語られています。

投げられた後も戦い続ける思想が技術として蓄積され、その流れがブラジルで実戦的に発展したという整理です。

中井さんは現在のブラジリアン柔術を、柔道の実戦性が別ルートで成熟した競技として位置づけています。

プレイヤーファースト思想と競技の現在地

運営ブランド：RDX SPORTS JAPAN掲載メディア：プロに特化したインタビューメディア主題：柔術におけるプレイヤーファーストの哲学

記事では、柔術が単なる格闘技ではなく技術運用を磨くアートとして捉えられている点が強調されています。

かつての先入観から競技イメージが大きく変化し、著名人や子ども世代まで広がる現在の社会的認知にも言及しています。

競技人口の拡大と文化的成熟が同時進行していることを確認できる内容です☆

柔術の歴史を知りたい人にも、これから競技に触れたい人にも、背景理解を深めやすいインタビューです。

競技の成り立ちと今後の広がりを一本で追えるため、情報の入口としても活用しやすくなっています。

【柔術の現在地と未来図を第一人者が語る独占対話！

GLORY BEYOND DREAMS「中井祐樹インタビュー特集」】の紹介でした。

よくある質問

Q. GLORY BEYOND DREAMS 中井祐樹 独占インタビューの場所はどこですか？

運営会社所在地は東京都豊島区です。

Q. GLORY BEYOND DREAMS 中井祐樹 独占インタビューの対象は？

インタビュー対象は日本ブラジリアン柔術連盟会長 中井祐樹さんです。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 柔術の現在地と未来図を第一人者が語る独占対話！GLORY BEYOND DREAMS「中井祐樹インタビュー特集」 appeared first on Dtimes.