味噌ラーメン山岡家が、茨城県初出店となる「阿見店」を3月11日にオープンします。

札幌流の中華鍋調理を軸にした一杯を、24時間営業の新店舗で味わえる構成です。

開業2日間は全品100円引きと先着特典が用意され、初来店のきっかけを作りやすいスタートになります。

味噌ラーメン山岡家「阿見店」

オープン日時：2026年3月11日（水）11:00所在地：茨城県稲敷郡阿見町西郷3-1-7営業時間：24時間座席数：36席駐車場台数：12台

味噌ラーメン山岡家は、株式会社丸千代山岡家が運営する味噌ラーメンブランドです。

同ブランドは札幌市に2店舗、苫小牧市に1店舗を展開し、北海道で磨いた味づくりを続けています。

今回の阿見店は、北海道発の味噌ラーメンを関東で広げる新しい拠点として位置づけられています。

中華鍋で仕上げる札幌流の調理スタイル

既存店舗数：3店舗（札幌市2店舗・苫小牧市1店舗）

1杯ごとに中華鍋でにんにくと挽肉を炒め、強火で野菜を一気に炒める工程を採用しています。

そのまま鍋にスープとタレを加えて丼に注ぐため、香ばしさと熱量が立ちやすい札幌ラーメンらしい仕上がりです。

味噌と麺の設計

味噌：北海道の味噌を独自調合麺：特注の多加水熟成麺

味噌は独自の調合を重ねて作られ、コクと香りのバランスを取りやすい設計になっています。

麺は気温と湿度によって変わる熟成状態を店舗で管理するため、時間帯が変わっても食感の安定を狙える運用です。

オープン記念企画の内容

割引実施日：2026年3月11日（水）・3月12日（木）割引内容：ラーメン全品100円引き先着2,000名特典：餃子無料券・ボックスティッシュ先着1,000名特典：オリジナルノート

割引と配布企画が同時に実施されるため、食事と特典を一度に受け取りやすい2日間です。

特にロードサイド利用が多い時間帯は回転が速くなるため、特典を狙う場合は早めの来店が動きやすくなります☆

しっかりした味噌のコクを求める人には、中華鍋調理の香ばしさが出るこの業態は相性の良い選択です。

24時間営業と駐車場12台の組み合わせで、仕事帰りや深夜帯の食事先としても使い分けしやすくなります。

【札幌流味噌の鍋仕上げを体感！

味噌ラーメン山岡家「阿見店オープン記念100円引き企画と先着特典配布実施」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 阿見店のオープン日時はいつですか？

2026年3月11日（水）11:00です。

Q. オープン記念の100円引きはいつ実施されますか？

2026年3月11日（水）と3月12日（木）の2日間です。

Q. 先着特典の内容は何ですか？

先着2,000名に餃子無料券とボックスティッシュ、先着1,000名にオリジナルノートが配布されます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 札幌流味噌の鍋仕上げを体感！味噌ラーメン山岡家「阿見店オープン記念引き企画と先着特典配布実施」 appeared first on Dtimes.