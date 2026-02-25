桜並木とグルメイベントを一日中楽しめる春祭り！みなとみらい21「さくらフェスタ2026」

横浜・みなとみらいの春を告げる「みなとみらい21さくらフェスタ2026」が、3月21日から9日間で開催されます。

約500mの桜並木を歩くだけでなく、歩行者天国の日にはパレードやグルメストリートまで楽しめる構成です。

昼の街歩きから夕方のイベント巡りまで組み立てやすく、春のおでかけ先として注目を集めています。

開催日程：2026年3月21日(土)〜3月29日(日)開催日数：計9日間歩行者天国実施日：2026年3月28日(土)中心会場：さくら通り（みなとみらい21地区）

みなとみらい21さくらフェスタ2026実行委員会は、みなとみらい21地区でこのイベントを運営する実行委員会です。

中心会場の「さくら通り」は、JR桜木町駅から横浜ランドマークタワー、パシフィコ横浜へ続く約500mの通りです。

約100本のソメイヨシノが咲く沿道を軸に、周辺施設の関連企画と3月28日の歩行者天国プログラムが展開中。

さくら通り歩行者天国とパレード構成

実施日：2026年3月28日(土)桜並木規模：約500m・約100本（ソメイヨシノ）

3月28日はさくら通りが歩行者天国となり、来街者が車道スケールで桜並木を楽しめる1日になります。

通りの中央から視界を広く取れるため、淡紅色と白色の花が連なる景観を写真に収めやすくなります。

パレードの動線と桜景観が重なる時間帯は、みなとみらいらしい開放感を体感しやすい構成です。

グルメストリートとはたらく自動車展示

実施予定日：2026年3月28日(土)実施場所：さくら通り 歩行者天国エリア

同日はグルメストリートとはたらく自動車展示が組まれ、食と体験を同じ導線で回れる設計です。

桜鑑賞の合間にフードを挟めるため、長時間滞在でも移動のリズムを作りやすくなります。

乗り物展示は家族連れの立ち寄り先になりやすく、世代が異なるグループでも予定を合わせやすい内容です。

綱引き選手権と周辺施設の連動企画

開催回数：第15回関連イベント期間：2026年3月21日(土)〜3月29日(日)

フェスタは第15回を迎え、綱引き選手権を含む参加型プログラムが予定されています。

周辺施設のライトアップや関連イベントが同期間で動くため、夜まで含めた周遊プランを立てやすいのが特長です。

日中の屋外イベントと施設内コンテンツを組み合わせることで、天候や混雑に合わせた回り方がしやすくなります。

桜の名所として知られるみなとみらいを、歩いて味わうための要素が1週間に凝縮されたフェスタです。

景観、パレード、グルメ、体験展示を同じエリアで回れるため、春の横浜を一度に楽しみたい日に相性のよいイベントです。

よくある質問

Q. みなとみらい21さくらフェスタ2026の開催期間はいつですか？

2026年3月21日(土)から3月29日(日)までの計9日間です。

Q. さくら通りの歩行者天国はいつ実施されますか？

2026年3月28日(土)に実施中。

Q. 中心会場はどこですか？

みなとみらい21地区の「さくら通り」が中心会場です。

