桜並木とグルメイベントを一日中楽しめる春祭り！みなとみらい21「さくらフェスタ2026」

横浜・みなとみらいの春を告げる「みなとみらい21さくらフェスタ2026」が、3月21日から9日間で開催されます。
約500mの桜並木を歩くだけでなく、歩行者天国の日にはパレードやグルメストリートまで楽しめる構成です。
昼の街歩きから夕方のイベント巡りまで組み立てやすく、春のおでかけ先として注目を集めています。
開催日程：2026年3月21日(土)〜3月29日(日)開催日数：計9日間歩行者天国実施日：2026年3月28日(土)中心会場：さくら通り（みなとみらい21地区）
みなとみらい21さくらフェスタ2026実行委員会は、みなとみらい21地区でこのイベントを運営する実行委員会です。
中心会場の「さくら通り」は、JR桜木町駅から横浜ランドマークタワー、パシフィコ横浜へ続く約500mの通りです。
約100本のソメイヨシノが咲く沿道を軸に、周辺施設の関連企画と3月28日の歩行者天国プログラムが展開中。
さくら通り歩行者天国とパレード構成
実施日：2026年3月28日(土)桜並木規模：約500m・約100本（ソメイヨシノ）
3月28日はさくら通りが歩行者天国となり、来街者が車道スケールで桜並木を楽しめる1日になります。
通りの中央から視界を広く取れるため、淡紅色と白色の花が連なる景観を写真に収めやすくなります。
パレードの動線と桜景観が重なる時間帯は、みなとみらいらしい開放感を体感しやすい構成です。
グルメストリートとはたらく自動車展示
実施予定日：2026年3月28日(土)実施場所：さくら通り 歩行者天国エリア
同日はグルメストリートとはたらく自動車展示が組まれ、食と体験を同じ導線で回れる設計です。
桜鑑賞の合間にフードを挟めるため、長時間滞在でも移動のリズムを作りやすくなります。
乗り物展示は家族連れの立ち寄り先になりやすく、世代が異なるグループでも予定を合わせやすい内容です。
綱引き選手権と周辺施設の連動企画
開催回数：第15回関連イベント期間：2026年3月21日(土)〜3月29日(日)
フェスタは第15回を迎え、綱引き選手権を含む参加型プログラムが予定されています。
周辺施設のライトアップや関連イベントが同期間で動くため、夜まで含めた周遊プランを立てやすいのが特長です。
日中の屋外イベントと施設内コンテンツを組み合わせることで、天候や混雑に合わせた回り方がしやすくなります。
桜の名所として知られるみなとみらいを、歩いて味わうための要素が1週間に凝縮されたフェスタです。
景観、パレード、グルメ、体験展示を同じエリアで回れるため、春の横浜を一度に楽しみたい日に相性のよいイベントです。
よくある質問
Q. みなとみらい21さくらフェスタ2026の開催期間はいつですか？
2026年3月21日(土)から3月29日(日)までの計9日間です。
Q. さくら通りの歩行者天国はいつ実施されますか？
2026年3月28日(土)に実施中。
Q. 中心会場はどこですか？
みなとみらい21地区の「さくら通り」が中心会場です。
