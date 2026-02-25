2026年2月10日11時、応援購入サービス「Makuake」で「TCL Note A1 NXTPAPER」の先行予約販売が始まりました。

紙のような書き心地とAI機能を1台にまとめた、思考整理向けのデジタルノートです。

読む・書く・考える作業を、日常の流れのままつなげやすい設計が注目を集めています。

TCL「Note A1 NXTPAPER」

先行予約開始：2026年2月10日11:00プロジェクト期間：2026年2月10日11:00〜4月10日22:00先行予約販売：Makuakeディスプレイサイズ：11.5インチリフレッシュレート：120Hz表示色数：約1,670万色本体重量：約500gバッテリー容量：8000mAh

TCL JAPAN ELECTRONICSは、グローバル家電ブランドTCLの日本法人です。

同製品はMakuakeで先行展開されているAIスマートノートです。

「読む・書く・考える」を自然につなぐことを狙い、視認性と筆記性、情報整理機能をまとめたモデルになっています。

NXTPAPER Pureディスプレイの視認性

保護仕様：3Aクリスタルシールドガラス（アンチグレア／反射防止／指紋防止）認証：TUV対応

画面は紙面のようなマット感を意識した表示で、長文の読書や資料確認でも視線を置きやすい見え方です。

フルカラー表示なので、図版や色分けメモを扱う場面でも情報の差を把握しやすくなります。

反射とグレアを抑える設計により、明るい場所でも表示を追いやすい表示環境を提供中。

T-Pen ProとAI機能で進む思考整理

筆圧検知：8,192段階触覚フィードバック：X軸リニアモーター搭載AI機能利用：出荷時搭載機能は追加費用なし

T-Pen Proは筆圧変化を取り込みやすく、会議中の走り書きから図解メモまで一連の動きを止めにくい書き味です。

音声文字起こし、リアルタイム翻訳、AI要約、手書き文字変換を使い分けることで、記録から整理までの時間短縮に直結します。

「インスピレーションスペース」では手書きメモとWeb情報を一元管理でき、断片化しやすいアイデアをまとめやすい運用です。

約500gの軽さと8000mAhバッテリーを組み合わせ、移動中の下書きから外出先での長時間利用まで対応しやすいモバイル構成になっています。

デジタルノートに求められるのは、書き心地だけでなく整理の速さまで含めた実用性です。

Note A1 NXTPAPERは、視認性と手書き入力、AI整理を同時に使いたい人に噛み合う仕様です。

【紙のように書けるAIノート体験！

TCL JAPAN「AIスマートノート Note A1 NXTPAPER」】の紹介でした。

