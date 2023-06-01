芦田愛菜、人工衛星の化身に変身 大胆なスケールの演出にワクワク
俳優の芦田愛菜が、26日より放送のスカパーJSAT新テレビCM、『スカパージェイサッ子 地球観測篇』に出演。24年放送の『名刺で営業篇』からの続投となる。
【動画】人工衛星の化身！空から舞い降りる芦田愛菜
本CMでは、「スカパージェイサッ子」と題し、人工衛星の化身に扮した芦田が登場。空から舞い降りたり、街頭ビジョンをジャックするなど、大胆で華やかな芦田の魅力が詰まったCMに仕上がっている。
【芦田愛菜コメント】
「スカパーJSATさんの宇宙事業が40周年を迎えた節目にも、引き続きスカパージェイサッ子として衛星の化身を演じることができてとても光栄でした。街頭ビジョンをジャックするという、これまでにないスケール感の演出で、ワクワクしながら見てもらえると思います。通信だけでなく地球観測という分野に挑戦し続けることで、宇宙の軌道上から地球を見守り、未来の安心につなげていく。そんな想いを、このCMを通して少しでもお伝えできていたらうれしいです」
