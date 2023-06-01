本田翼、”キレイを楽しみながら元気に過ごす秘訣”語る DHCのビューティサプリメント新ビジュアルに登場
俳優・モデルの本田翼がDHCサプリメントブランドのイメージキャラクターに就任。PR第1弾としてビューティサプリメント「ナノブライトC」の新ビジュアルに登場した。
【写真】うらやましい…！肌がきれいすぎる本田翼
幅広く活躍しながら自身の生活を大切にし、食事・運動・インナーケアを日常の一部として実践しているという本田。この姿が、同社が目指す「サプリメントを『特別なもの』ではなく、日々の生活に自然に溶け込み無理なく続けられる存在でありたい」という価値観と重なり、イメージキャラクター就任に至った。
■本田翼コメント
子供の時から、ドラッグストアに行くと必ず置いてあるサプリメントだったので、そのイメージキャラクターを務めさせていただくことになり、とてもうれしかったです。歴史がある安心感と、自分の体調に合ったものを選べる種類の豊富さも魅力です。ウェルネスに関する情報を一緒に発信していけたらいいなと思っています。
■本田の「キレイを楽しみながら毎日をげんきに過ごすため」のアドバイス
インナーケアは昨今、注目されていますが、本当に大事だと思います。ビタミンA、B、C、Dを摂ることに加えて、免疫力を上げることも大事だと思います。肌のきれいさは、代謝を良くするだけじゃなく、スキンケアだけでどうにかできるものじゃないんですよね。だから自分の体と向き合ってみる。そうすれば体も肌も調子が良くなる。そうやって繋がってくるので、自分の体に目を向けて、健康的な生活を心がけていくと、自然とお肌もきれいになりました。
今後同社は、サプリメントを日々の生活の中で“習慣”として捉えるきっかけになるような情報等を発信していく。
