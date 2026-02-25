ポメラート新作「ヌード」25周年コレクション登場、彩り豊かなジュエリー

誕生から25周年を迎えたポメラートのアイコンジュエリー「ヌード」から、新作コレクションが登場しました。色彩豊かなジェムストーンの組み合わせが魅力の「ヌード」は、自由な重ね付けや個性を楽しめるデザインが特徴。今回の新作では、繊細なカットやストーンの重なりによって奥行きのある輝きを実現し、身に着ける人の美しさを引き立てるジュエリーが揃います。

彩りが響き合う新作ヌード

25周年を記念した新作「ヌード」リヴィエールネックレスは、ローズゴールドとホワイトゴールドにジェムストーンの輝きを組み合わせたデザインです。

ロンドンブルートパーズとスカイブルートパーズがホワイトダイヤモンドのパヴェサークルと調和し、穏やかなアシンメトリーのリズムを生み出します。体の動きに寄り添うチェーン設計で快適な着け心地も魅力です。

同デザインのイヤリングも展開され、光と色彩が連なることでジェムストーンの美しさを際立たせます。

また別のパリュールでは、アメシストと鮮やかなグリーンのペリドットを組み合わせ、57面の不規則なファセットによって浮かぶような輝きを表現。

サイズの異なるストーンをアシンメトリーに配し、肌の上に色彩が広がるような印象を与えます。

新作「ヌード」リヴィエールネックレスでは、マキシ・クラシック・プチ・ミニの4サイズのストーンが呼応し、ネックラインに自然なリズムをもたらします。

ダブルフェイスのクレシドラカットが立体感を生み出し、光の変化を豊かに演出します。

奥行きを生むグリーンの輝き

プラシオライトとグリーンアゲートを組み合わせたダブレットシリーズも登場します。

半透明の淡いモスグリーンのプラシオライトを深みのあるグリーンアゲートに重ねることで、単体では生まれない新しい色彩が誕生。ホワイトダイヤモンドのパヴェが繊細な輝きを添えます。

ラインアップはネックレス、リング、イヤリング。単体でも重ね付けでも美しく映える、洗練されたジュエリーです。

トワ・エ・モアの新作リングやイヤリング

「ヌード」トワ・エ・モアリングは、ローズゴールドとホワイトゴールドのコンビネーションが特徴の新作です。

クラシックサイズのアメシストとプチサイズのホワイトダイヤモンドパヴェが寄り添うデザインで、「ヌード」の象徴的なシルエットを表現。大きさや質感のコントラストが際立つグラフィカルな印象に仕上げられています。

同シリーズのイヤリングも展開され、既存のトワ・エ・モアジュエリーとのコーディネートも楽しめます。

色彩を楽しむ特別なジュエリー

誕生25周年を迎えた「ヌード」は、ジェムストーンの個性を尊重するポメラートならではの哲学が息づくコレクションです。

重ね付けや自由なスタイリングを楽しみながら、自分らしい輝きを見つけられるのも魅力♡

色彩豊かなジュエリーで、日常に特別なきらめきを添えてみてはいかがでしょうか。