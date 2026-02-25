同じ『水ダウ』プロポーズで明暗くっきり ネルソンズ青山の感動回直後に…1年前にフラれたクロちゃん嘆き「ズルいしんよー」
お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃんが25日、自身のXを更新。同日放送のTBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』（後10：00）で、ネルソンズの青山フォール勝ちが「プロポーズドッキリ」を行ったことを踏まえたものとみられる投稿を行った。
【写真】感動した！ネルソンズ青山『水ダウ』プロポーズ成功で結婚
青山は、出会いから13年という月日が経った彼女・チサトさんへの感動的なプロポーズを行い、SNS上でも大きな反響が寄せられた。
一方、クロちゃんは昨年1月、3ヶ月にわたって行われた『新春クロちゃんリアル人生すごろく』完結編として、当時2年間付き合っていた恋人・リチにプロポーズ。リチから返ってきたのは「きょうで全部終わらせたい。もう私は、とっくに限界を迎えていました」というNOの言葉だった。
くっきりと明暗が分かれてしまう形となり、クロちゃんは「クロちゃん残念とか、なんなのぉーうまくいくとか、ズルいしんよー！！」と青山の名前は出さなかったものの、『水ダウ』への思いと見られる投稿を行っている。
