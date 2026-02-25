「ヤバすぎ」「最高か」「過去一アツいコラボ企画」清水がイケメン俳優の来場を発表
清水エスパルスは25日、IAIスタジアム日本平で3月22日に行われるJ1百年構想リーグ第8節・サンフレッチェ広島戦に、『仮面ライダーアギト』と俳優・賀集利樹さんが来場すると発表した。
クラブは同試合で「オレフェス-タイムトラベル-」を開催。2000年代初頭をピックアップするタイムトラベル企画の一環として、『仮面ライダーアギト』と当時主人公を務めた賀集さんがゲスト出演する。当日はハイタッチ会やピッチでの挨拶、写真撮影会を予定しているという。
清水が公式X(@spulse_official)で告知すると、「これはすごい!!」「なんですと〜!!」「ヤバすぎ」「個人的に過去一アツいコラボ企画」「最高かぁぁぁぁ!!」「めっちゃ楽しみ!!」と喜びの声などが上がった。
はい!賀集、こちらに参加します!— 賀集利樹 (@kashu_toshiki) February 25, 2026
3月22日(日)13:00キックオフ⚽️
IAIスタジアム日本平
アイスタで会いましょう‼️
詳細などは清水エスパルスさんの公式HPをご覧下さい。https://t.co/TjtHy5r4XP https://t.co/Tnkw63I8tg