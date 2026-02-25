政府は２５日、食料品を対象にした消費税減税などを検討する「社会保障国民会議」の初会合を２６日に首相官邸で開催すると発表した。

高市首相と関係閣僚のほか自民党、日本維新の会などの幹部らが参加し、議事は報道陣に全面公開する。一部の野党にも出席を求めているが、参加を表明したのはチームみらいのみにとどまっている。

首相は２年間限定の消費税減税を、中低所得者を対象に現金給付する「給付付き税額控除」導入までのつなぎ措置と位置付けており、会議は一連の制度設計を担う。

政府・与党関係者によると、初会合では首相が精力的で迅速な検討を呼びかける見通しだ。今後、担当閣僚や各党の政策担当者らが細部を詰める実務者会議と、税や社会保障の専門家らによる有識者会議を個別に設置する方向で調整している。６月までに中間とりまとめを行う構えだ。

与党は中道改革連合、国民民主党にも参加を呼びかけているが、いずれも態度を明確にしていない。政府高官は「先に会議を走らせるが、途中からの参加も受け入れる」と語った。

みらいは先の衆院選で消費税減税を政党で唯一、掲げなかった。政府の会議出席予定者の一人は「みらいは消費税減税に慎重な自民内の一部の声を代弁することになるだろう」との見通しを示した。

国民民主の玉木代表は２５日の衆院代表質問で、「国民会議の参加を否定するものではない」としつつ、消費税減税を巡り、〈１〉実施時期〈２〉減税対象とならない外食産業の対策〈３〉２年後に増税になることへの懸念〈４〉財源確保――など１０点の懸念点をただした。

中道改革の小川代表も「（参加可否を判断する）材料が足りない。与党は具体的な提案をすべきだ」として慎重姿勢を強めている。