女優の吉岡里帆が２５日都内で、シンガー・ソングライターの峯田和伸＝銀杏ＢＯＹＺ＝、俳優・若葉竜也らと映画「ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。」（田口トモロヲ監督、宮藤官九郎脚本、３月２７日公開）のジャパンプレミアに参加し、舞台あいさつした。

ロック映画の金字塔ともいわれた田口監督の初メガホン作「アイデン＆ティティ」（２００３年、みうらじゅん原作）のメンバーも再結集。１９７８年の東京を舞台にした音楽青春物語で、吉岡はバンドを支えるサチ（モデルはＺＥＬＤＡの小嶋さちほ）を演じた。

「私がこの映画から感じた強烈なパンクについて。今まで分かっていなかったことが多くて。破天荒だったり、暴れてたり。激しさだと思い過ごしていた。自分らしく、自分として生き抜くことこそがパンクなんだと映画を通して理解しました」としみじみ語った。また脚本を読んでいるときに「仕事していると忘れてしまうような感覚、初めて夢を持った瞬間とかを思い出した。ボロボロと泣いちゃって」と振り返っていた。