伊東の冬を締めくくる恒例行事「第47回大室山 山焼き」が、2026年2月8日に静岡県伊東市の大室山で開催されます。

700年余り続く伝統行事として知られ、山麓から山頂へ炎が駆け上がる景観を目当てに毎年多くの来場者が集まる催しです。

お鉢焼き、式典・神事、全山焼きまで流れが組まれており、見るだけでなく一部は参加体験もできる一日になっています。

伊東市「第47回大室山 山焼き」

開催日：2026年2月8日（日）開催時間：9:15〜13:00（予定）会場：大室山（静岡県伊東市池672-2）延期日：2026年2月15日（日）

大室山は、お椀を伏せたようなシルエットで知られる伊東のシンボル的な山です。

山頂には約1kmの噴火口周回路があり、富士山や伊豆七島、相模灘を望む眺望スポットとしても親しまれています。

山焼きは山の保全を目的に始まった行事で、現在は伊東の春の訪れを告げる風物詩として定着しています。

お鉢焼きと全山焼きの見どころ

お鉢焼き開始：9:15〜式典・神事：10:40〜全山焼き開始：12:00〜山頂標高：580m

点火後に炎が山麓から標高580mの山頂へ一気に駆け上がる展開は、写真でも動画でも伝わり切らない迫力です。

黒く焼けた山肌と白い煙のコントラストが広がり、冬から春へ季節が切り替わる瞬間を視覚で実感できる構成です。

見学と参加のルール

お鉢焼き山頂見学：600名限定松明整理券配布・販売：当日7:00〜松明販売数：60本限定松明価格：1本3,000円購入上限：1家族2本まで

今年は山頂見学に人数制限と遊歩道規制が設けられており、安全管理を優先した運営になっています。

一般参加の松明点火は先着方式なので、体験目的で行く場合は朝の整理券配布時間を基準に動くのが実践的です。

アクセスと当日判断のポイント

駐車場：自家用車500台・バス10台車アクセス目安：伊豆高原駅から約12分車アクセス目安：伊東駅から約30分開催可否判断：当日7:00頃

積雪や強風などで実施困難な場合は延期判断となり、当日朝に開催可否が決定される運用です。

現地移動のしやすさを考えると、来場前に開催情報と交通状況を確認しておく準備が当日の満足度を左右します。

大室山山焼きは、自然景観の迫力と地域に受け継がれてきた行事文化を同時に体感できる貴重な冬イベントです。

観覧中心でも参加中心でも楽しみ方を組み立てやすいので、伊東の季節行事を深く味わいたい人に向いた一日です。

【一年に一度の炎の絶景と伝統神事を体感できる冬行事！

伊東市「第47回大室山山焼き・お鉢焼き全山焼き」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 第47回大室山 山焼きの開催日はいつですか？

2026年2月8日（日）開催予定です。

Q. 全山焼きは何時から始まりますか？

正午12:00から開始予定です。

Q. 松明点火の参加費はいくらですか？

1本3,000円で、当日7:00から整理券配布・販売予定です。

