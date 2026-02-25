2026年2月25日、東京都渋谷区のオフィス清家BOOKSより、松谷暖良さんの初著書『40代で人生大逆転』が発売されます。

本書は、40代で世界大会グランプリを獲得するまでの過程を、華やかな結果だけでなく迷いの時間まで含めて描いた一冊です。

年齢を理由に挑戦を止めてしまいがちな読者に向けて、再起の現実味を具体的に示す内容になっています。

オフィス清家BOOKS「40代で人生大逆転」

発売日：2026年2月25日書名：40代で人生大逆転著者：松谷暖良発行：オフィス清家BOOKS販売チャネル：Amazon.co.jp（電子書籍）

オフィス清家BOOKSは、実体験に根ざした自己変革のストーリーを届ける出版レーベルです。

本書の主役である松谷暖良さんは、World Grand Prix Winnerを獲得した実績を持つ著者です。

表舞台の華やかさよりも、その裏側にあった揺らぎと積み重ねを前面に出した構成が特徴です。

世界大会グランプリまでの挑戦プロセス

挑戦時期：40代受賞実績：World Grand Prix Winner

松谷さんの挑戦は、短期的な成功談ではなく、何度も迷いながら選択を重ねた時間の連続です。

「特別な才能があったわけではない」という言葉どおり、日々の積み上げで結果に到達した軌跡です。

年齢の壁を超えるというより、年齢と共に積んだ経験を土台に戦略を組み替えた点が読みどころです。

幼少期から再起までをたどるリアルな語り

主な時間軸：幼少期・20代・40代転機：結婚と出産を経た再挑戦

本書は「何もできない」と言われた幼少期から、20代の葛藤、そして40代の再挑戦までを直線ではなく曲線で描いています。

明るいプロフィールだけを並べない語り口なので、読者は自分の停滞期と重ねながら読み進めやすい構成です。

受賞後のビジュアルが象徴するのは外見的な成功だけではなく、自分の人生を引き受け直した姿勢そのものです。

「もう遅い」と感じる瞬間は、実は行動の設計を見直すタイミングでもあります。

本書は、再起を精神論で押し切るのではなく、迷いながら進むプロセスを現実的に示した記録です。

【40代からでも人生は書き換えられると静かに教えてくれる実話！

オフィス清家BOOKS「40代で人生大逆転」】の紹介でした。

