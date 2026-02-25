皮脂不足肌の乾燥ループを断ち切る設計が頼もしい毎日使いの新保湿スキンケア提案！加美屋「しっとりっち」
あぶらとり紙で知られる加美屋から、皮脂を「取る」だけでなく「補う」発想の美容オイルが登場します。
新作「しっとりっち」は、皮脂不足による乾燥に向き合いたい人へ向けた設計です。
テカリ対策と乾燥対策を分けて考えたい今のスキンケアに、ちょうどいい一本です。
加美屋「しっとりっち」
発売日：2026年2月27日価格：3,300円（税込）販売場所：加美屋 稲荷店販売チャネル：WEBSHOP
加美屋は、あぶらとり紙の製造をルーツに持つ京都発のコスメブランドです。
稲荷店は京都市伏見区深草稲荷御前町78番3にあり、営業時間は10:00〜17:00の不定休です。
今回の新作は、皮脂酸化と皮脂不足の両方を見てきた知見をもとに、肌バランスを整える方向で開発されています。
皮脂バリア発想の処方設計
図解で示されている通り、しっとりっちは乾燥を防ぐ保水機能と外的刺激からの防御機能を意識した設計です。
皮脂が不足しやすい肌でも、必要な油分を補って肌表面のうるおい環境を保ちやすくなります。
あぶらとり紙メーカーならではの皮脂視点が、製品コンセプトにそのまま落とし込まれています。
テクスチャーと使い方
質感カットのように、みずみずしく伸びるテクスチャーで、重たさを出しにくい使用感です。
そのままなじませる使い方に加えて、化粧水や美容液、ジェルに混ぜて仕上げる使い方にも対応しています。
オールインワンジェル「はんなりっち」と組み合わせると、日ごとの乾燥具合に合わせた調整がしやすくなります。
皮脂を取りすぎないことと、足りない油分を補うことを同時に考えられるのが、この新作のいちばんの強みです。
季節や体調で肌状態が揺れやすい時期でも、使う量を調整しながらケアの軸を作りやすくなります。
加美屋「しっとりっち」の紹介でした。
