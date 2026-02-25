情報に触れ続ける毎日の中で、あえて「何もしない」をテーマにした音楽会が新しい段階に入りました。

ヒーリングピアニスト希音-Nene-の「うたたねコンサート」が、定期開催に加えてオンライン検証へ進みます。

移動せずに休息のスイッチを入れたい人にとって、生活の中へ組み込みやすい音楽体験です。

希音-Nene-「うたたねコンサート オンライン検証プロジェクト」

初回オンライン開催：2026年4月予定開催頻度：月1回予定メディア総接触時間（調査値）：1日440.0分睡眠で十分に休養がとれていない人の割合：20.6％

希音-Nene-は、クラシックピアノを基盤にした演奏で休息時間を提案するヒーリングピアニストです。

博報堂メディア環境研究所は2006年から生活者のメディア接触調査を継続する研究機関で、2025年調査では総接触時間440.0分を示しています。

今回のプロジェクトは、情報過多と睡眠課題が重なる生活環境に対して、音と余白で心身を整える場をオンラインにも拡張する取り組みです。

対面実績をもとに進めるオンライン検証の設計

サロン開催規模：1回3名程度ホール開催規模：1回7〜8名対面開催実績：計5回オンラインモニター参加費：無料

対面開催では、演奏前のティータイムから始まり、横になって生演奏を受け取り、演奏後のカフェタイムで日常へ戻る流れを組んでいます。

姿勢を整えて聴き込む形式ではなく、思考を止めにくい人でも力を抜きやすい導線が設計されています。

オンライン検証では体感や睡眠状態、思考の変化をアンケートで蓄積し、対面データと並べて比較する運用です。

音が届く条件を形式ごとに見直すことで、移動が難しい人や在宅で休息時間を確保したい人にも参加機会が広がります。

情報が多い時代ほど、休む技術を意識して持つことが日常の質に直結します。

定期開催と検証を同時に進める今回の動きは、音楽を鑑賞からコンディション調整へ引き寄せる実践になりそうです。

何もしない時間で思考を休める音楽体験が始まる！

希音-Nene-「うたたねコンサート オンライン検証プロジェクト」の紹介でした。

よくある質問

Q. 希音-Nene- うたたねコンサート オンライン検証プロジェクトの初回オンライン開催について教えてください。

初回オンライン開催は2026年4月予定です。

Q. 希音-Nene- うたたねコンサート オンライン検証プロジェクトの開催頻度について教えてください。

開催頻度は月1回予定です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 何もしない時間で思考を休める音楽体験が始まる！希音-Nene-「うたたねコンサート オンライン検証プロジェクト」 appeared first on Dtimes.