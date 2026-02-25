時間を巻き戻して推しを救う配信型謎解きアドベンチャー！SCRAP『ゆる生配信する推しは100万回死ぬ』

2026年2月21日、Steamにて『ゆるゆる生配信する推しは100万回死ぬ』の体験版配信とウィッシュリスト登録が同時にスタートしました。

本作は2026年春の発売予定で、配信画面を巻き戻しながらヒロインの死を回避していく新感覚のリアル脱出ゲームです。

東京・渋谷を拠点とするSCRAPとヴェルクス・スタジオの共同開発タイトルとして、謎解きファンと配信文化の両方から注目を集めています。

SCRAP『ゆるゆる生配信する推しは100万回死ぬ』

発売時期：2026年春予定対応プラットフォーム：Steam®必要環境：Windows PC対応言語：日本語、英語

SCRAPは「リアル脱出ゲーム」を軸に物語体験型コンテンツを展開してきた制作チームです。

ヴェルクス・スタジオはハイエンドからカジュアルまでのゲーム企画・開発を手がけるスタジオです。

本作では、配信者「新井アラーニャ」の不可避な死を、視聴者であるプレイヤーの介入で回避していく構成になっています。

シークバー操作で時系列を組み替える攻略設計

プレイ人数：1人想定所要時間：3〜4時間

ゲーム画面は実際の配信UIを模した設計で、シークバー操作によって過去と現在を往復できます。

事故が起きる直前まで巻き戻して行動を調整できるため、試行錯誤そのものが攻略体験になります。

同じ配信でも選択で結末が変化するので、観察力と判断力を同時に使うプレイ感です！

コメント介入で未来が分岐する配信ドラマ

物語の到達目標：100万回の死を回避主要介入手段：巻き戻し操作とコメント入力の2系統

プレイヤーは幼なじみの立場からコメントで配信に介入し、アラーニャの行動そのものを変えていきます。

過去改変だけでは解けない場面では、配信者同士の謎解きバトルを突破する判断も必要になります。

「見守るだけの視聴」から一歩進み、配信の運命を編集していく手触りが本作ならではの軸です。

体験版とウィッシュリストの先行公開情報

ウィッシュリスト登録開始：2026年2月21日体験版配信開始：2026年2月21日SCRAP団員特典：ゲームクリアで限定待ち受け画面を配布

体験版では導入パートに加え、「時を操る」「コメントで未来を変える」という核システムを先行体験できます。

製品版の配信開始通知を受け取りたい人に向けて、Steamのウィッシュリスト登録も同日から受付中。

春のリリース前に遊び方の相性を確かめられる導線で、初見プレイヤーにも入りやすい構成です☆

タイムループ、配信文化、リアル脱出ゲームの設計思想が1本にまとまった意欲作です。

長時間配信を追う感覚で物語に没入したい人には、特に刺さるジャンル横断タイトルになりそうです。

【時間を巻き戻して推しを救う配信型謎解きアドベンチャー！

SCRAP『ゆるゆる生配信する推しは100万回死ぬ』】の紹介でした。

よくある質問

Q. 『ゆるゆる生配信する推しは100万回死ぬ』の発売時期はいつですか？

2026年春にSteamでの発売が予定されています。

Q. 体験版はいつから遊べますか？

2026年2月21日からSteamで体験版の配信が始まっています。

Q. プレイ人数と想定プレイ時間はどのくらいですか？

プレイ人数は1人で、想定所要時間は3〜4時間です。

