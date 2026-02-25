出汁香る新作フードと春夏グッズをて選べる！PEPPY「真昆布だし香る わんのごちそう・にゃんのごちそう」
PEPPYから、犬猫用の新作ウェットフードと春夏シーズン向けアイテムが同時に登場しました。
主役は、北海道産真昆布の一番出汁を使った「真昆布だし香る」シリーズです。
毎日使いしやすい価格帯と、季節感のある新柄グッズをまとめて選べるラインナップになっています！
PEPPY「真昆布だし香る わんのごちそう・にゃんのごちそう」
販売開始日：2026年2月12日価格：各297円（税込）主素材：和歌山産みかんどり／那智勝浦産まぐろ販売チャネル：PEPPY（ペピイ）
商品名：真昆布だし香る わんのごちそう／真昆布だし香る にゃんのごちそう。
PEPPYは、ドッグフードやキャットフードをはじめとしたペット用品を扱う総合通販サイトです。
30年以上の通信販売実績を背景に、犬猫との暮らしに寄り添う商品開発を続けています。
今回の新作は、フードの中身と住まいまわりの快適性を同時に整えやすい春夏提案です。
出汁煮込みウェットフードの素材設計
だし原料：北海道産真昆布製法：商品生産ごとに昆布と水を煮出した一番出汁無添加方針：塩分・化学調味料・保存料不使用
素材写真のように厚みのある真昆布を使い、香りの立ち方を活かした出汁煮込み仕立てにしています。
やわらかい食感を意識した設計なので、年齢や食の好みに配慮したい家庭にも取り入れやすい仕様です。
毎日の主食やトッピングとして続けやすい、実用重視の国産ウェットフードです。
犬猫別ラインナップと続けやすい価格帯
犬用フレーバー：和歌山産みかんどり／那智勝浦産まぐろ猫用フレーバー：和歌山産みかんどり／那智勝浦産まぐろ販売価格：各297円（税込）
犬用と猫用で同じ素材軸を持たせているため、多頭飼いでも食事管理の考え方をそろえやすくなっています。
1品ごとの価格が明快なので、日常使いとごほうび使いを家計に合わせて調整しやすい点も魅力です。
小容量で管理しやすく、開封後の使い切り計画も立てやすい設計です。
春夏の暮らしを軽やかにする新作グッズ
洗えるシリーズ新作：5アイテム新柄カラー：ブルー／イエロー（パステルチェック）限定柄：ごろん猫の爪とぎ 2026年春夏デザイン
春夏新柄の「洗えるシリーズ」は、さらりとした肌触りと抜け毛の払い落としやすさを両立した構造です。
掲載カットのようなやわらかい色調は、室内の印象を重くしにくく、季節の模様替えにも合わせやすくなっています。
フードの見直しと寝床まわりの快適化を同時に進めたい時期に、選択肢をまとめて比較できる構成です。
食べる時間とくつろぐ時間の両方に手を入れられる点は、春夏のペットケアで効率が高いポイントです。
価格、素材、使い勝手を同じタイミングで確認できるので、買い物の迷いも減らしやすくなります。
PEPPY「真昆布だし香る わんのごちそう・にゃんのごちそう」の紹介でした。
よくある質問
Q. 「真昆布だし香る」シリーズの販売開始日はいつですか。
2026年2月12日です。
Q. 価格はいくらですか。
犬用・猫用ともに各297円（税込）です。
Q. 春夏新柄の洗えるシリーズは何アイテムですか。
新発売は5アイテムです。
