2026年2月、東京都発で「コーチング実践本」の全国寄贈プロジェクトが公開されました。

教員不足が課題となる中、教員志望の学生に実践知を届ける取り組みとして進行中です。

公開の舞台はクラウドファンディングで、現場経験を持つ教師の知見を大学へつなぐ設計になっています！

コーチング教育「全国200大学実践本寄贈支援プロジェクト」

公開日：2026年2月17日公開プラットフォーム：CAMPFIRE目標金額：700,000円募集期間：2026年2月時点で残り約34日寄贈対象：教員養成系大学200校収録事例数：35事例

コーチング教育は、対話を通じて相手の意欲と行動を引き出す教育アプローチです。

本企画の主催者である秋山貴俊氏は、成城学園初等学校で教壇に立つ現役教師です。

今回の寄贈プロジェクトは、初の単著を教員養成系大学へ届け、教育実習前後の不安を減らす実践支援として企画されています。

教育現場を想定した35事例の実践構成

代表的な対応テーマ数：3テーマ（仲直り・嘘・授業中の集中）書籍出版社：明治図書出版

書籍には、学校現場ですぐに使える35の子ども対応事例が収録されています。

友だちと仲直りできない場面や嘘への対応、授業中の集中が続かない場面など、日々の教室で起こりやすい課題を具体化した内容です。

理論だけで終わらない構成なので、実習中に迷いやすい「最初の声かけ」を組み立てる補助線として機能します。

読みながら実践場面をイメージしやすく、学びをそのまま現場に持ち込みやすい編集設計です。

寄贈先設計と大学内の活用導線

主な寄贈窓口区分：2区分（教職支援センター・キャリア支援センター）対象免許：小学校教諭一種免許状取得対応大学

寄贈先は、教育職員免許状の取得課程を持つ教員養成系大学です。

受け取り窓口を教職支援センターとキャリア支援センターに置くことで、必要な学生へ届く導線が明確になっています。

授業資料としてだけでなく、実習前の準備や就職活動期の自己点検にも使いやすい配置です。

大学内の複数導線で活用できるため、読む機会の取りこぼしを減らせる点も実務的な強みになっています。

クラウドファンディングの実施条件と資金計画

資金用途区分：4区分（書籍購入費・送料・教材制作費・運営費）形式：All-in形式

本プロジェクトはAll-in形式で公開され、集まった支援をもとに実行される設計です。

支援金は書籍購入と発送だけでなく、講演・動画・教材制作や出版感謝イベント運営にも配分されます。

寄贈そのものと周辺学習コンテンツを同時に整えることで、単発支援で終わりにくい構成になっています。

教員不足という長期課題に対して、現場実装まで見据えた資金計画です。

協力体制と支援者リターンの設計

協力・後援・応援団体数：3団体主なリターン区分数：4区分（資料・動画・講演権・イベント参加）

協力体制には、日本スクールコーチ協会、SystemYacht、ICFジャパンが名を連ねています。

教育現場とコーチング領域の双方から支える布陣なので、実践性と社会性を両立しやすい座組です。

支援者向けには資料提供に加え、教育・コーチング動画や講演・コンサルティング実施権などが用意されています。

寄付で終わらず学びを受け取れる設計のため、支援者側にも教育への参加実感が残りやすい構成です☆

教員志望の学生にとって、実習前に具体的な対応例を手元に置ける意義は大きいです。

現場経験から整理された知見が大学段階で共有されることで、初期離脱の抑制にもつながる可能性があります。

教員不足時代に、対話力を軸にした準備機会を広げる取り組みとして注目したい企画です。

【現場で使える対話技術を未来の先生へ届ける！

コーチング教育「全国200大学実践本寄贈支援プロジェクト」】の紹介でした。

よくある質問

Q. このプロジェクトの寄贈対象は何校ですか？

教員養成系大学200校です。

Q. 目標金額はいくらですか？

700,000円です。

Q. 書籍には何件の事例が収録されていますか？

学校現場で活用できる35事例が収録されています。

