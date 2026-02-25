ネルソンズ・青山フォール勝ち、結婚発表「これからは妻と息子と、家族３人トリオとして」水ダウでプロポーズ成功

お笑いトリオの「ネルソンズ」青山フォール勝ちが２５日に自身のインスタグラムを更新し、結婚を発表した。この日放送されたＴＢＳ系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」でプロポーズを行い、見事成功していた。

水ダウ放送終了後にＳＮＳを更新。「この度、ネルソンズ青山フォール勝ちは結婚いたしました！水曜日のダウンタウンで、たくさんの方々の協力のもと、フラッシュモブプロポーズを成功させました」と改めて結婚を報告。「これからは妻と息子と、家族3人トリオとして、笑いの絶えない家庭を築いていきます。今後とも温かく見守っていただけますと幸いです」とつづった。

この日の水ダウでは、「ネルソンズ青山プロポーズドッキリ」と題し、青山が１０年以上付き合ってきた彼女に「フラッシュモブ」でプロポーズするまでの過程を放送。青山は未経験のダンスを約１か月間練習し、サプライズを敢行。芸人仲間らと踊った後、彼女のために用意していた手紙を涙を流しながら、読み上げた。「これから俺は一生かけて、幸せにします。僕と結婚してください」と呼びかけ、プロポーズを成功させた。

◆青山フォール勝ち（あおやまふぉーるがち） 本名・青山久志。１９８６年１月１９日、島根県松江市生まれ。３８歳。４歳からレスリングを始め、東洋大法学部で大学選手権３位。２０１０年に同級生の和田まんじゅう、岸健之助とネルソンズを結成。１６年に青山久志から、レスリングに寄せた現在の芸名に改名。１７８センチ、７０キロ、血液型Ｂ。