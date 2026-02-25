TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が25日、放送された。今週はお笑いトリオのネルソンズ、青山フォール勝ち（40）のプロポーズ企画だった。

企画は彼女から何度もプロポーズをしたくなるようなシチューエーションを我慢し、12月のクリスマス周辺に青山側からフラッシュモブでのプロポーズを仕掛けるという内容。

フラッシュモブとは、公共の場やイベントで突然一般人を装った大勢のパフォーマーがダンスや演奏を開始し、通行人や観客を驚かせ楽しませるサプライズ演出。

彼女との出会いは13年前。新宿歌舞伎町のバーだった。青山は当時26歳。バイトに後に入ってきたのが4歳下の彼女。彼女からの告白で、2012年から交際。その彼女には当時2歳、現在中学3年生の息子がいるシングルマザーだった。

青山は番組側と彼女からのアプローチをひたすら我慢。フラッシュモブ決行の前日の昨年12月21日にドッキリが仕掛けられていた。青山は当日、大阪へ行くニセ日程だった。そのタイミングで彼女から、15歳の息子がトラブルに巻き込まれたとの電話が来た。場所は川崎と言われ、青山はマネジャーに一言言って、川崎行きを決定。単身、タクシーで川崎に乗り込み、息子との対面に成功した。

その息子も実は仕掛け人で、プロポーズを促すように仕向ける。その場に彼女も合流し、2人で揺さぶるも、青山は「今ではないだろ」と踏ん張った。

そこでサプライズ。フラッシュモブを一緒に練習してきた若者5人が登場。青山は1日前倒しでフラッシュモブを披露することを決断。そのタイミングでさらに警官が乱入。その警官もフラッシュモブのメンバーだった。そして1カ月半練習してきたダンスを披露。青山軍団もサプライズで登場し、ムードを盛り上げた。

そして青山が明日決行予定のプロポーズをその場で決行。手紙と指輪を手渡され「俺も知らないことがあって」と言い、目に涙をためながら口を開いた。「これから俺は一生かけて…幸せにします」と宣言。そしてひざまずいて「僕と結婚してください」と指輪を差し出し、プロポーズは成功。彼女も息子も泣いていた。そしてドッキリが伝えられた。

X（旧ツイッター）では「青山漢すぎる ほんまにかっこいい」「ガン泣きしてしまった」「ネルソンズ青山のプロポーズめちゃくちゃ感動したわ」などと書き込まれていた。