元HKT48で女優の田中美久（24）が25日、自身のインスタグラムを更新。3月9日に発売する写真集のグラビアカットを投稿した。

「写真集発売まで2週間切りました！ ＃田中美久3rd写真集 ぜんぶ、ほんと。沢山の方の手元に届きますように！！」とつづり、ポルトガルで撮影した水色のワンピース水着ショットを公開した。

「そして、お渡し会完売ありがとうございます！当日券少しでも作れるようにスタッフさんに頼んどきます」と伝え、「これが最後のオフショットです。残りは、ファンクラブにあげてます あとは、誌面を見て是非ポルトガルの風景と共に楽しんでください」と願い、ロングヘアを後ろで束ねるようなポーズなど曲線美際立つボディーを披露した。

田中は熊本県出身。AKB48大島優子に憧れ、母の勧めもあってHKT48の第3期オーディションを受験し、13年8月に合格した。17年12月には週刊誌で初の水着グラビアを披露。18年の11thシングル「早送りカレンダー」で矢吹奈子との「なこみく」コンビで初のセンター選出。同6月の「AKB48世界選抜総選挙」で10位となり初の選抜入り。20年の映画「＃ハンド全力」で単独初主演。21年に1st写真集「1／2少女」を発売。23年にグループを卒業した。

その後もNHK連続テレビ小説「おむすび」に出演するなど女優やタレントとして活躍するほか、水着やランジェリーを含めたモデルとしても絶大な人気を誇る。25年には日本テレビ系連続ドラマ「良いこと悪いこと」にも出演。愛称は「みくりん」。「アイドル界のグラビアクイーン」と称されている。