２０１１年のＮＨＫ連続テレビ小説「カーネーション」に出演した女優でタレントの安田美沙子が２５日、ＳＮＳを更新。自宅の冷蔵庫がバラエティー番組で紹介された際の、息子の衝撃的なセリフを紹介した。

この日の日本テレビ「ヒルナンデス」に登場。自宅の冷蔵庫の様子から持ち主を当てるクイズで、プライベート空間を公開した。

だだっ広いリビングなど、おしゃれすぎる住まいに、海外製の観音開きの冷蔵庫。だが中は食材であふれ、「雪崩がいつ起きてもおかしくないほどギュウギュウ」とキャプションが付くほど。野菜室からはシワシワの大根やマッコリが発掘されるなど、およそ整理がされているとは言えない惨状だった。

安田といえば、フルマラソンを何度も完走し、食育インストラクターや健康食コーディネーターの資格も持つなど、健康や食にはこだわりがありそうだが…思わぬギャップにスタジオの南原清隆らからも失笑が漏れた。

放送後にアップしたインスタグラムで、安田は「我が家の冷蔵庫が写った瞬間、息子たちと『ぐちゃぐちゃやん！』と叫びました もっとちゃんとしなくちゃなぁ お見苦しいところをお見せしました」と反省。「心を入れ替えて綺麗にします」と誓った。

２０１４年にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。２男児のママとして奮闘している。