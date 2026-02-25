【ベルリン＝工藤彩香、北京＝吉永亜希子】ドイツのメルツ首相は２５日、中国を訪問し、習近平（シージンピン）国家主席と会談した。

昨年５月に就任したメルツ氏の訪中は初めて。欧州の安全保障や関税政策を巡ってトランプ米政権との関係が冷え込む中、中国との経済関係の強化を図りたい考えだ。

中国外務省によると、両氏は会談で、人工知能（ＡＩ）など先端技術分野での協力や、サプライチェーン（供給網）の安定化などを確認した。習氏は「中独両国は戦略的な信頼関係を強化し、パートナーシップの継続的な発展を推進しなければならない」と述べた。

ドイツはトランプ米政権の関税政策で主要産業の自動車などが影響を受けた。メルツ氏には、最大の貿易相手国である中国との関係を安定させておきたいとの思惑があるとみられる。今回の訪中には独大手企業幹部らによる経済代表団も同行している。

メルツ氏は会談後、報道陣に、中国との定期的な対話を通じて貿易面での課題解決を目指す意向を示した。ロシアによるウクライナ侵略の終結に向け、「（ロシアに対する）中国の影響力を行使するよう要請した」ことも明らかにした。