２５日のテレビ朝日「報道ステーション」に、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝が生出演した。

この日は都内の日本外国特派員協会で会見を行っていた中での生出演。日本でのフィーバーぶりに、木原は「昨日帰国した際に、たくさんの方々に出迎えていただき、ものすごく驚きました。今も現実じゃないような、たくさんの方々に知っていただけたので、まだ夢なんじゃないかという気持ちです」と語り、三浦も「今も夢の中にいるんじゃないかというぐらい、たくさんの方々にお祝いの言葉をいただいてありがたいです」と声をそろえた。

番組では将来的な夢を問われる場面があった。そこで木原は「日本がペア大国になるために、自分たちができることがあれば、少しでもトライアウトであったり、お手伝いしたいなという気持ちです」と語り、指導者の道も歩んでいきたい？という問いには「そうですね、やはり日本には今までペアの指導者がなかなかいらっしゃらなかったので、自分たちが次の世代の指導者になれるようにがんばっていきたいなと」と話した。

そして同じ問いに、三浦は「私も同じ目標を持っているので、そばでずっと支えられたらなというふうに思っています」と答えていた。