ÇµÌÚºä£´£¶¡¦£³ÂåÌÜ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÇßß·ÈþÇÈ¤¬Â´¶È¤òÈ¯É½¡ÖÂç¹¥¤¤ÊÇµÌÚºä¤ò¡¢º£¤Ê¤éÂç¹¥¤¤Ê¤Þ¤Þ¡¢µî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ÇµÌÚºä£´£¶¤ÎÇßß·ÈþÇÈ¡Ê£²£·¡Ë¤¬£²£µÆü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡££´·î£¸ÆüÈ¯Çä¤Î£´£±£ó£ô¥·¥ó¥°¥ë¡ÖºÇ¸å¤Ë³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤À¡©¡×¤Î³èÆ°¤ò¤â¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÂ´¶È¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢£µ·î£±£¹Æü¤«¤é£²£±Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ëÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ÎºÇ½ªÆü¤ËÂ´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡Çßß·¤Ï¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤Ç¡Öº£Æü¤Ï¡¢³§ÍÍ¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¡Ö£´£±ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¤Î³èÆ°¤ò¤â¤Ã¤ÆÇµÌÚºä£´£¶¤ò¡¢Â´¶È¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Çßß·¤Ï¡¢£²£°£±£¶Ç¯¡¢£³´üÀ¸¤È¤·¤ÆÇµÌÚºä£´£¶¤Ë²ÃÆþ¡££²£±Ç¯£±£±·î¤ËÉû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¡¢£²£³Ç¯£²·î¤«¤é£²ÂåÌÜ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î½©¸µ¿¿²Æ¤«¤é°ú¤·Ñ¤°·Á¤Ç¡¢£³ÂåÌÜ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡¡£±£·ºÐ¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¡ÖÂ´¶È¤¬Æ¬¤Ë¤è¤®¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤â¤¦²¿Ç¯¤âÁ°¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÇÚ¤äÆ±´ü¡¢¤½¤·¤Æ¸åÇÚ¤¿¤Á¤ÎÂ´¶È¤ò¸«Á÷¤ê¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤ââÁ¤·¤¯¸«¤¨¤ëÇØÃæ¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤Ï¤¤¤Ä¤³¤ÎÁªÂò¤ò¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö£²£°£²£³Ç¯¤Î£²·î£²£²Æü¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤¤¤¦¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤¢¤ÎÆü¡¢Â´¶È¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç°ìÅÙÌµ¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÇµÌÚºä¿ÍÀ¸¤Þ¤¿°ì¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¤è¤êÇµÌÚºä£´£¶¤È¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¤â¡¢¤³¤³¤Ë¤«¤±¤ë»þ´Ö¤ÈÁÛ¤¤¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊû¤²¤ë³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥×¥Æ¥ó»þÂå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»ä¤Ï¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂç¤¤ÊÅ¾´¹´ü¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â°¦¤ª¤·¤¯»×¤¨¤ëÆ±´ü¤È¸åÇÚ¤¿¤Á¤È¶¦¤ËÀï¤¨¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤½¤Ð¤Ë¤¤¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤¿¤À¤¿¤À¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê¤â¡¢¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£¤½¤·¤Æ¡¢Â´¶È¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÆü¡¹Íê¤â¤·¤¯¤Ê¤ëÂçÀÚ¤Ê¸åÇÚ¤¿¤Á¤Î»Ñ¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤è¤ê¡¢¼«¿®¤ÈÍß¤ò»ý¤Á»Ï¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤¿º£¡¢Â´¶È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£±£·ºÐ¤Ç²ÃÆþ¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤Ï£¹Ç¯È¾¤ËµÚ¤Ö¡£Çßß·¤Ï¡Ö¹â¹»À¸¤À¤Ã¤¿»ä¤â¡¢£²£·ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ÎÆü¤«¤é»ä¤Ï¡¢²¿¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢²¿¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤Õ¤È¹Í¤¨¤ë¤È¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¼«Ê¬¤ò³»¤Ç¼è¤êÁ¶¤¦¤Û¤É´ïÍÑ¤Ê¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤·¤«½ÐÍè¤º¡¢½ý¤Ä¤¯¤³¤È¤âÅö¤¿¤êÁ°¤Ë°ú¤¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤È¾Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¾ï¤ËÆ²¡¹¤È¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢É÷Åö¤¿¤ê¤Î¶¯¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¸Î¤Ë¡¢º£¤À¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä»þ¤Î¼ê¤Î¿Ì¤¨¤Ï¡¢¤¢¤Îº¢¤È²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤º¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¿®Ç°¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤À¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¡¢£¹Ç¯È¾¶¯¤¯»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ì¤·¤¤»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÇÏª¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö¤Ä¤é¤¯¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¡¢¸ÉÆÈ¤À¤Ã¤¿»þ¡¢Æ¨¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼¤á¤è¤¦¤Ê¤ó¤ÆÁªÂò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Âç¹¥¤¤ÊÇµÌÚºä¤ò¡¢º£¤Ê¤éÂç¹¥¤¤Ê¤Þ¤Þ¡¢µî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç£µ·î£±£¹Æü¤«¤é³«ºÅ¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î£±£´¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥é¥¤¥ÖºÇ½ªÆü¤Ë¤¢¤¿¤ë£²£±Æü¤Ë¼«¿È¤ÎÂ´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡Ö»ä¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤µ¤¹¤®¤ë»þ´Ö¤È¾ì½ê¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇµÌÚºä£´£¶¤ÈÌ¾¾è¤ì¤ë»þ´Ö¤ò¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¸Ø¤é¤·¤¯¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡£¤É¤¦¤«¡¢³§ÍÍ²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ºÇ¸å¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥é¥¤¥Ö¡¢³Ú¤·¤ß¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢¡Ö»ä¤ÏÇµÌÚºä£´£¶¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÇµÌÚºä£´£¶¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤¬¿®¤¸¤ëÂç¹¥¤¤ÊÇµÌÚºä¤Î·Á¤ò¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£ÎÉ¤¤¥é¥¤¥Ö¤Ë½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£