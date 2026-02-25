お笑いコンビ・EXITのりんたろー。さん（39）と兼近大樹さん（34）が、映画『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』（6月26日公開）にゲスト声優として出演することが発表され、喜びを明かしました。

映画は、大切な約束を守るために旅をするレッサーパンダの旅人・パンタンが、アンパンマンやクリームパンダたちと出会い、一緒に宝物を探す大冒険へ出発する物語。

りんたろー。さんは、雨や雷を操る雲の怪物でパンタンやアンパンマンたちに襲いかかる強敵・アマグモラの声を担当。兼近さんは、ばいきんまんがアンパンマンを倒すために発明したメカ・キューティーバードロボの声を担当します。

今回がアニメ映画の声優初挑戦となるEXITの2人。ゲスト声優として参加することについて、りんたろー。さんは「コンビでっていうのがうれしいよね。やっぱりお互い子どもが大好きなので」と喜びのコメント。

アフレコへの意気込みについて聞かれた兼近さんは「僕もほら、ばいきんまんのいたずらによってチャラ男に変貌を遂げたんですけど。やっぱりロボットなので、基本的には映画公開当日まではAIと会話をしてそういう気持ちを作っていき、常にメカの気持ちに」とユーモアを交えたコメントをしました。

また、現在は1児のパパとして奮闘中のりんたろー。さん。アンパンマンに助けられた部分があるそうで、「ママが大好きで、パパは“いや！”みたいな時期があったんですよ。それが僕的にはちょっとしんどい時期だったんですけど」とコメント。アンパンマンを子供と見ているときを回想し、「“今いけるんじゃないかな”と思って、すっと前に出て手を差し伸べたら、背中に乗ってきてくれて！それをきっかけに、ママ期が雪解けしていったことがあって。本当にあれは助けられたな」と育児の面でアンパンマンに助けられたエピソードを披露しました。