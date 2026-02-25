フジテレビ系月9ドラマ『ヤンドク！』のファン感謝祭が2月25日に行われ、主演の橋本環奈と、事前告知になかったINIの許豊凡がサプライズ登場し、会場がどよめきに包まれた。

本作は、元ヤンキーの脳神経外科医・田上湖音波（橋本環奈）が、目の前の患者と真摯に向き合いながら、旧態依然とした病院を改革していく痛快医療エンターテインメント。許は、上海から来た研修医・ソン・リーハンを演じている。

まずは橋本が1人で登壇。共演者とのエピソードを語るなか、最新回の第7話で活躍した許についての印象を問われた。橋本は「かわいい！ フェンフェン（許の愛称）は（国民の弟ではなく）国民の孫。“あ、ついに現れたなこのポジション”って感じです。やっぱり、孫って愛でるだけ愛でるじゃないですか。とにかくかわいい。もう何をやってもかわいい。7話で共演シーンが多かったんですが、走っていくだけでかわいかったです。スタッフさんたちもメロメロでした」と熱を込めて振り返った。

ここで許がサプライズ登場。許が客席の後ろから現れると、会場は歓声に包まれた。

あいさつ後、登場シーンが多かった第7話について問われた許。同話では、英語や中国語を披露する場面もあったため「（これまでは）日本語以外の言語でお芝居できることがあまりなくて。のびのびできました」と回顧。また、スタッフからは、「意味さえ合っていれば、言いやすいように変更していい」と言われたと明かしつつ「日本語の場合は、台本に忠実にしなきゃいけない部分もあるんですけど、中国語や英語の場合は、アドリブも少しできたので、そういう意味では（作品に）貢献できたと思います」と語った。 イベントでは橋本と許が来場者の悩みを解決する「湖音波＆ソンのあなたのお悩みズバッと解決します！」のコーナーも実施。偶然にも脳神経外科の看護師で、許の“ぬい（ぬいぐるみ）”を持参していたファンの悩みが読まれた。「夜勤がつらいので喝を入れてほしい」というリクエストに、役づくりで医療従事者と接する機会もある橋本は「すごいよ！ 喝は入れなくていい！」とコメント。湖音波風に「頑張れよ！」とエールを送った。

一方、許は「医療現場の大変さは、お芝居を通して痛感しました。本当にいつも頑張っていて偉いですよ。自信を持って毎日頑張ってください！」と声をかけた。橋本は、質問が読まれた看護師のことを自分のことのように喜び「（感謝祭をやって）よかった！ もう勝ちです！」と笑顔を見せた。

続いて、「湖音波の口癖『たわけっ！』と思わず言いたくなる出来事に遭遇したときの、気持ちの切り替え方」について答えることになった。

橋本と許の共通の答えとして「グルメ」が挙がった。特に許は、毎日自炊をしているそうで「料理を作っている最中は、ストレスやそういう出来事も忘れちゃいそうなぐらいで……。気持ちの切り替えになるのかな」とコメント。最近作った料理を問われた際には「コストコで約1キロの牛肉を買って、煮込み、3日間に分けて食べました」と明かした。

このほかにも、橋本と許のやりとりは軽快で、許が「『たわけっ！』が言いたくても言えない世の中ですよね」と相談者に寄り添えば、橋本が「ねー！ 本当『POISON』（反町隆史の楽曲）みたいになっちゃって。言いたいことが言えない世の中だもんね！」とコメント。こうして2人のやりとりで笑いを起こす場面がたびたびあった。

最後に許は「このドラマを通して、1人でも多くの方と、医療現場の大変さなど、一緒に理解を深めていけたらと思います。ぜひ、最後まで見守っていただけたら幸いです」と挨拶。橋本も「個性豊かなキャラクターたちも、湖音波と共に成長していきます。病院がどうなっていくのか……（今後放送される）8話以降で明らかになっていきます。最終話まで皆さん応援よろしくお願いします」とファンに語りかけていた。

バリバリのヤンキー娘が猛勉強の末に、脳神経外科医となり、病気に苦しむ患者に寄り添いながら旧態依然とした医療現場をパワフルに改革していく。

（文＝浜瀬将樹）