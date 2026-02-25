2025年の移住相談件数は、過去最多を更新しました。移住に対する注目が高まる中、先日発表された「移住希望地ランキング」で、2年連続で1位となったのが群馬県です。その魅力の1つが“物価水準の低さ”でした。

■“移住を希望”相談件数 群馬県が2年連続で全国1位

日本三大名湯の1つ草津温泉や、パウダースノーが楽しめる関東有数のスキー場など。有名な観光地がたくさんある群馬県ですが…。

川崎市在住（50代）

「（Q：群馬県に移住したい？）ちょっと無理かな。車の免許がないので住めない」

都内在住（30代）

「群馬でいきなりこの子を育てろって言われたら無理ってなっちゃう」

都内在住（50代）

「群馬といったらあれですよね。『群馬ってどういうところ？』と聞かれると詰まっちゃう」

“田舎”というイメージを持つ人も多いようで…。

群馬県の魅力度ランキングは39位。しかし今、移住を希望する人の相談件数は、群馬県が2年連続で全国1位。これには知事も…。

（＊魅力度ランキング ／ ブランド総合研究所「地域ブランド調査2025」）

（＊移住希望相談件数 ／ ふるさと回帰・移住交流推進機構「移住希望地ランキング2025」）

群馬県 山本一太知事

「群馬県の魅力・ブランド力・将来性が高く評価されたと受け止めております。知事として誇りに思っております」

でも、なぜ群馬県が移住希望地ランキングで1位に？ 結婚を機に高崎市に移住したという人に聞いてみると…。

千葉・浦安市から高崎に移住

「新幹線だと東京駅まで50分なので、すごい楽。物価が安いかなと思ってて、すごく住みやすい」

ということで、高崎市内にあるスーパーに行ってみると…。

サクッと揚げたコロッケは、3個で199円。大きなフライがのった「のり弁」は322円。コメも5キロで3238円。

さらに、群馬県産のイチゴはなんと、3パックで1080円。

埼玉から来た客

「これ1パック1000円？3つで1000なの？ 群馬は安いよね」

総務省統計局によると、食料品などにかかる物価水準の低さは、全国1位。（総務省「小売物価統計調査（構造編）結果」）

こちらのスーパーは群馬県のみに6店舗と地域密着型だからこそ…。

パワーセンターうおかつ吉井店 中嶋大貴店長

「大きなところを相手にできない農家さんにアプローチできて（農家と）直接取引をすることで、かなり安く提供する。群馬だからこそできることだと思います」

■移住で1か月の生活費が半分に？埼玉から移住した夫婦に聞くと…

移住をしたことで、1か月の生活費が半分ほどになったという人も…。

群馬県の南西部にある甘楽町に住む平林さん夫婦です。2024年、埼玉県の川口市から移住しました。

群馬・甘楽町に移住 平林さん夫婦（40代）

「あと上にお部屋が2つと、奥に1つ和室があります」

新築1戸建て4LDK（約120平方メートル）に、家庭菜園ができるほどの広い庭がついて…。

群馬・甘楽町に移住 平林さん夫婦（40代）

「2300万円くらい。川口が（2LDKで）2100万円くらいで、中古のマンションだったので、それを考えると安いと思う」

さらに 冷蔵庫の中には…。

群馬・甘楽町に移住 平林さん夫婦（40代）

「いただいたお野菜もあって、夏は冷蔵庫に入らないくらい、いろんな物をいただいて。道を歩いてると野菜もらったり、『お茶していかない？』って、お茶ごちそうになったり」

移住前は、1か月の食費が5万円ほどだったそうですが…。

群馬・甘楽町に移住 平林さん夫婦（40代）

「今は安いときは1万5000円とか…。冬だと3万円とかになるけど、だいぶ安い」

浮いたお金で、今は趣味のスキーをより楽しめているそうです。

移住したからこそわかる群馬県の魅力。食費の安さやご近所付き合いなど、都心では味わえない楽しみ方が、人気の理由なのかもしれません。