『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』センタイリングをモチーフとした本格リングが登場
バンダイは、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』より「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー センタイリングモチーフ リング (全6種)」(16,500円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年5月発送予定。
2026年5月発送予定「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー センタイリングモチーフ リング (全6種)」(16,500円)
ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』より、センタイリングをモチーフとした、本格リングが登場。
「ゴジュウウルフ」「ゴジュウレオン」「ゴジュウティラノ」「ゴジュウイーグル」「ゴジュウユニコーン」「ゴジュウポーラー」の全6種で展開。
細部まで、拘りをもったデザインで、ハイクラスラグジュアリー感を演出。なりきり度合いをさらに高める逸品となっている。
(C)テレビ朝日・東映AG・東映
2026年5月発送予定「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー センタイリングモチーフ リング (全6種)」(16,500円)
「ゴジュウウルフ」「ゴジュウレオン」「ゴジュウティラノ」「ゴジュウイーグル」「ゴジュウユニコーン」「ゴジュウポーラー」の全6種で展開。
細部まで、拘りをもったデザインで、ハイクラスラグジュアリー感を演出。なりきり度合いをさらに高める逸品となっている。
(C)テレビ朝日・東映AG・東映