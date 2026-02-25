『戦闘メカ ザブングル』約20年ぶりの復活！超合金魂に「アイアンギアー」が登場
バンダイスピリッツは、『戦闘メカ ザブングル』より「超合金魂 GX-38R アイアンギアー」(37,400円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年2月27日(金)16時から予約受け付けが開始となり、2026年8月発送予定。
2026年8月発送予定「超合金魂 GX-38R アイアンギアー」(37,400円)
約20年ぶりの復活！『戦闘メカ ザブングル』より、超合金魂に「アイアンギアー」が登場。
ウォーカーマシン時の全高は約280mmのビッグサイズ。ランドシップ時の全長は約450mmとさらなる大きさに！
主砲をはじめ、各砲塔の各所が可動。胸部格納庫が開閉し、ウォーカーマシンを収容できる。「ザブングル」「ウォーカーギャリア」が1体づつ付属する。
(C)創通・サンライズ
