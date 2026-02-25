今 → 夏まで着られる！？【しまむら】40・50代がパトで狙いたい♡「カラーシャツ」

暖くなる季節に向けて、そろそろ服を買い足したい時期。ミドル世代が狙うなら、ロングシーズン使いやすいシャツが正解かも。1枚着としても羽織りとしても使えて、コーデのバリエーションが広がります。今回は【しまむら】で@miu___wearさんが購入した、「カラーシャツ」をご紹介。コーデの差し色にぴったりなので、ぜひしまパトでゲットして。

爽やかなカラーシャツで好印象コーデに

【しまむら】「TT*SAOムジシャツN」\1,639（税込）

爽やかな色味で、顔まわりをパッと明るい雰囲気に見せてくれるイエローシャツ。シンプルなレギュラーカラーなので、オンオフ問わず着まわせそうです。@miu___wearさんが「夏もさらっと着られるし、冷房対策にもなると思う」と言う通り、ロングシーズン活躍する予感。一気に季節感が高まります。

羽織りとしても使いやすいサイズ感

こちらは色違いのブルーを着用。ゆったりとしたサイズで、羽織りとしても使いやすい優れもの。淡いブルーは春夏のトレンドカラーとしても注目されており、一点投入でコーデの鮮度アップが狙えます。暗いトーンのオールインワンも、ブルーのシャツを羽織れば抜け感のある爽やかな着こなしに。ヒップまですっぽりと覆ってくれるため、体型カバーも期待できます。

