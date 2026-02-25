平成レトロの空気感で人気が再加熱している「SWIMMER」から、総柄マグカップが注目を集めています。

手描き風のやさしい線とパステル配色が、いまの部屋にもなじむデザインです。

2026年2月24日に公開された特集で、パーフェクト・ワールド・トーキョーのオンライン展開アイテムとして紹介されました。

SWIMMER「えんぴつアート総柄マグカップ」

パーフェクト・ワールド・トーキョーは、公式キャラクターグッズを30,000点以上扱うセレクトショップです。

SWIMMERは、レトロタッチの動物キャラクターとファンシーな配色で親しまれてきた雑貨ブランドです。

今回のマグはその世界観を日常食器に落とし込み、毎日のティータイムで使いやすい仕様にまとめられています。

キャミー 総柄マグカップ えんぴつアート

サイズ：約8.9cm×11.4cm×8.1cm素材：磁器

丸みのあるカップ形状にハート柄とキャラクター線画が広がり、レトロ感と今っぽさを同時に楽しめる一杯用マグです。

淡いピンクとグレイッシュトーンが強すぎないため、仕事中のデスクにも合わせやすい配色です。

口径と持ち手のバランスが見えるデザインなので、普段使いを想像しやすいのも魅力です。

ラッフィー・ハグリーを含む柄バリエーション

展開デザイン数：3種（キャミー・ラッフィー・ハグリー）

白基調の見せ方にパステルピンクやラベンダー、水色を重ねることで、ノスタルジックなのに古く見えない仕上がりです。

キャラクターごとに柄密度と表情が異なるため、好みのトーンで選ぶ楽しさが生まれます。

複数そろえて気分で使い分けると、平成レトロのムードを日常に取り入れやすくなります☆

懐かしさを感じるデザインを、いまの暮らしの中で自然に使えるのがSWIMMERマグの良さです。

朝のコーヒーから夜のハーブティーまで、手元に置くだけで気分がやわらぐテーブルウェアです。

【平成レトロ気分でおうち時間を楽しめる！

SWIMMER「キャミー・ラッフィー・ハグリー総柄マグカップ」】の紹介でした。

