モンチッチのレトロ感をいまの暮らしに取り入れたい人に、毎日使えるタンブラーが登場します。

ハローキティとのコラボ柄とモンチッチ単独柄がそろい、見た目のかわいさと実用性を両立したアイテムになっています。

デスクでも外出先でも使いやすい2WAY仕様なので、キャラクターグッズを日常使いしたい人に相性のいい一本です！

モンチッチ×ハローキティ「2WAY真空二重タンブラー(M)」

掲載日：2026年2月24日掲載時刻：22:05サイズ：12.2cm×8.6cm×8.6cm素材：ステンレス鋼

「モンチッチ」は、そばかすと赤ちゃんのようなしぐさで長く愛されてきたキャラクターです。

今回のアイテムは、キャラクター雑貨を扱うパーフェクトワールドトーキョーで紹介された生活雑貨です。

真空二重構造のタンブラーにコラボアートをのせることで、キッチンやワークスペースでも映えるデザインに仕上がっています。

モンチッチ×ハローキティ コラボアートの見どころ

描写キャラクター数：2体英字メッセージ表記数：1種類

赤ギンガムのフードをかぶったモンチッチが並ぶ構図は、レトロ喫茶のような配色と相性がいいデザインです。

ハローキティ要素を加えたアレンジが入ることで、サンリオファンにも届くコラボ感が生まれています。

飲み物を手に取るたびに視線が集まる柄なので、デスクまわりの雰囲気をやわらかく整えたい日に使いやすい一本です。

2WAY仕様とモンチッチ単独柄の使いやすさ

デザインタイプ：2種類（コラボ柄／モンチッチ単独柄）使用方式：2WAY（タンブラー／カップホルダー）

白ベースの単独柄は下部のギンガム帯がアクセントになり、柄物でもインテリアになじみやすい見た目です。

アイスとホットの両方に対応し、コンビニやコーヒーショップのカップを入れて使える点も日常向きです。

水滴が気になる作業机でも扱いやすく、仕事中のドリンクタイムをキャラクターグッズらしく楽しめます☆

キャラクターのかわいさを前面に出しながら、保冷保温と2WAY機能を両立したバランスがこのタンブラーの強みです。

コラボ柄で遊びたい日とシンプル柄でまとめたい日を使い分けられるので、毎日使うマグまわりの選択肢が広がります。

【レトロギンガムと最強コラボで持つたび気分が上がる！

モンチッチ×ハローキティ「2WAY真空二重タンブラー(M)」】の紹介でした。

よくある質問

Q. モンチッチ×ハローキティ 2WAY真空二重タンブラー(M)のサイズ・重量は？

サイズは12.2cm×8.6cm×8.6cmです。

Q. モンチッチ×ハローキティ 2WAY真空二重タンブラー(M)の素材・成分は？

素材はステンレス鋼です。

