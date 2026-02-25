ミニバッグ派の毎日を軽やかに変える上品ミニ財布！ミッフィー「三つ折り財布 全4カラーコレクション新作」
ミニバッグで出かけたい日に、財布だけがかさばる悩みを解決してくれるミッフィーの三つ折り財布が登場しました。
手のひらに収まるサイズ感なのに、カード・お札・小銭を分けて持ちやすい構造が魅力です。
甘すぎない上品カラーでまとめられているので、大人のデイリーコーデにも自然になじみます！
掲載日：2026年2月24日サイズ：8.5cm×9.8cm×3cm種類：4種（グリーン／ピンク／お花／リンゴ）
パーフェクトワールドトーキョーは、キャラクター雑貨を日常目線で紹介している情報メディアです。
同メディアではミッフィーをモチーフにした大人向け雑貨も継続して取り上げられています。
今回の三つ折り財布は、ミニバッグ時代に合わせた携帯性と使いやすさを両立したアイテムです。
がま口と三つ折りで整う収納設計
表面素材：フェイクレザー調小銭入れ：がま口タイプ
背面側から見ると装飾を抑えた無地デザインになっており、クリームからアイボリーの落ち着いた色味が際立ちます。
ステッチの出方がきれいなので、キャラクター財布でも子どもっぽく見えにくい仕上がりです。
がま口は口が大きく開くため、中身の確認と会計動作を短い時間で済ませやすくなっています。
三つ折り構造で厚みを抑えつつ、必要な収納を確保できる点もミニバッグ派にはうれしい設計です。
グリーンの爽やかさ、ピンクのやわらかさ、お花柄のナチュラル感、リンゴデザインの遊び心と、4種で雰囲気がしっかり分かれています。
その日のバッグや服のトーンに合わせて選びやすいので、1つ持っておくと外出準備がスムーズになります。
ミニバッグ派の毎日を軽やかに変える上品ミニ財布！
ミッフィー「三つ折り財布 全4カラーコレクション新作」の紹介でした。
