全国1位受賞歴を持つ「竜王ラドン温泉 湯ーとぴあ」が、2026年2月23日に設立80周年を迎えました。

節目に合わせて、記念回数券の限定販売と乳酸菌サプリ特別販売、LINE登録者向け抽選企画が同時スタートしています。

温泉に通う楽しみを続けやすくしたい人にとって、価格面と特典面の両方がそろった注目企画です！

竜王ラドン温泉「80周年記念キャンペーン」

設立80周年：2026年2月23日開催場所：竜王ラドン温泉 湯ーとぴあ（山梨県甲斐市富竹新田1300-1）営業時間：10:00〜23:00記念回数券発売日：2026年2月23日記念回数券価格：4,290円（税込）記念回数券通常価格：5,280円（税込）記念回数券内容：日帰り入浴6枚綴り記念回数券使用期限：2026年12月末LINE抽選応募期間：2026年2月23日〜3月31日抽選当選者数：80名

竜王ラドン温泉 湯ーとぴあは、山梨県甲斐市で日帰り入浴と宿泊の両方に対応する温泉施設です。

同施設は温泉総選挙「健康増進」部門で2019年から2021年まで3年連続全国1位を獲得しています。

ニフティ温泉ランキング「お湯がいい」部門でも2023年と2024年に2年連続全国1位を受賞しています。

80周年企画では、通常料金より約19％割引の回数券で入浴ペースを作りやすくなっています。

乳酸菌サプリ「11-1」は30％割引に加えて来場者へ同数プレゼントが付くため、継続利用のハードルを下げやすい設計です。

LINE登録者向け80名抽選プレゼントと書籍特典

応募対象：公式LINE登録者当選人数：80名応募期間：2026年2月23日〜3月31日景品：特別6枚綴り回数券1枚 または 書籍1冊

抽選景品のひとつである書籍「日本一の温泉をつくろう」は、同施設の温泉づくりの背景を知りたい人に刺さる内容です。

温泉体験そのものに加えて、施設の歩みや思想まで持ち帰れるのが今回キャンペーンの大きな魅力になっています☆

回数券で通いやすくしながら、サプリと抽選企画で楽しみを重ねられるのが80周年施策の強みです。

長く通っている人にも、これから試す人にも、温泉を生活習慣に取り込みやすいタイミングです。

【全国1位受賞の湯をお得に楽しむ記念企画！

竜王ラドン温泉「80周年回数券・乳酸菌11-1・80名抽選プレゼント」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 80周年記念回数券はいくらですか？

6枚綴りで4,290円（税込）です。

Q. 回数券の使用期限はいつまでですか？

2026年12月末までです。

Q. LINE登録者向けプレゼントは何名に当たりますか？

抽選で80名に当たります。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 全国1位受賞の湯をお得に楽しむ記念企画！竜王ラドン温泉「80周年回数券・乳酸菌11-1・80名抽選プレゼント」 appeared first on Dtimes.