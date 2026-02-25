岐阜県岐南町の「湯どころみのり」で、開店15周年を記念した「15周年月間感謝祭」が2026年3月7日（土）から3月22日（日）まで開催されます。

サウナの日限定プレゼントや女性向け企画、回数券特典をまとめて楽しめる構成で、通い慣れた人にも新鮮な内容です。

お風呂・サウナ・食事を一日でつなげたい人にぴったりの周年イベントです！

湯どころみのり「15周年月間感謝祭」

開催期間：2026年3月7日（土）〜3月22日（日）営業時間：6:00〜24:00所在地：岐阜県羽島郡岐南町下印食2-60-1アクセス：名鉄名古屋本線「岐南」駅より徒歩1分駐車場：200台

湯どころみのりは、岐阜県岐南町で天然温泉「いけだゆげ温泉」を楽しめる温浴施設です。

同施設は2022年3月のリニューアル以降、岩盤＆サウナLeLuを含む滞在型スパとして人気を集めています。

今回の感謝祭は15周年の節目に合わせ、サウナ・温浴・館内イベントを横断して体験できる周年仕様です。

15周年月間感謝祭の限定特典と参加企画

サウナハット配布開始：2026年3月7日（土）10:00サウナハット配布数：先着300名熱波師イベント開催日：2026年3月21日（土）回数券価格：7,200円（税込・10回分）

感謝祭ではサウナの日限定ハット配布、女性向け「べっぴんさんの一週間」、回数券特典の3本柱が用意されています。

白い泡が勢いよく立ち上がるジェットバスのように、体をしっかり動かしてリセットしたい日に相性の良い企画構成です。

回数券購入時の入浴招待券プレゼントもあるため、家族や友人と予定を合わせて利用しやすい期間になっています。

サウナとラウンジで整える長時間滞在プラン

タワーサウナ温度設定：男性96℃／女性86℃水風呂の種類：男女各3種冷水風呂温度：12℃設定岩盤浴室数：5室

男女各2つのサウナ室と3つの水風呂がそろい、高温多湿の発汗から地下水系のクールダウンまで段階を作れます。

大型本棚と一人掛けソファが並ぶラウンジは休憩導線が取りやすく、湯上がりの余韻を長く楽しめる空間です。

ハンモックやアウトドアチェアも配置されているため、館内で過ごす時間そのものを目的にできる施設です。

みのり食堂の鉄板メニューとテイクアウトフード

豚角煮まん：1,080円（税込）点心2種盛り（もも饅頭・ごま団子）：756円（税込）ドリンク各種（ストローチャーム付き）：880円（税込）ソフトクリーム各種：756円（税込）

1階のみのり食堂は鉄板席を備え、お好み焼きやもんじゃを囲みながら食事時間を楽しめる構成です。

こんがり焼き色とソースの艶が立つ鉄板メニューは、温浴後の食欲に合わせやすい定番になっています。

軽食から甘味まで価格帯が揃うので、サウナ後の一杯とフードを短時間でまとめたい日にも便利です☆

温浴だけで終わらず、サウナ・休憩・食事まで一連で組み立てられるのが15周年月間感謝祭の強みです。

春先の冷えと疲れをリセットしたい時期に、駅近で立ち寄れる温活スポットとして使いやすい一軒です。

【サウナ特典と女性向け企画がそろう周年祭！

湯どころみのり「15周年月間感謝祭 サウナの日＆べっぴんさん」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 15周年月間感謝祭はいつ開催されますか？

2026年3月7日（土）から3月22日（日）まで開催されます。

Q. サウナハットの配布は何時からですか？

2026年3月7日（土）10:00から先着300名に配布されます。

Q. 湯どころみのりのアクセス方法は？

名鉄名古屋本線「岐南」駅から徒歩1分です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post サウナ特典と女性向け企画がそろう周年祭！湯どころみのり「15周年月間感謝祭 サウナの日＆べっぴんさん」 appeared first on Dtimes.