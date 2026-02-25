お笑いトリオの「ネルソンズ」青山フォール勝ちが２５日、ＴＢＳ系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」でプロポーズを行い、見事成功した。

この日は、「ネルソンズ青山プロポーズドッキリ」と題し、青山が１０年以上付き合ってきた彼女に「フラッシュモブ」でプロポーズするまでの過程を放送。

青山は未経験のダンスを約１か月間練習し、サプライズを敢行。芸人仲間らと踊った後、彼女のために用意していた手紙を涙を流しながら、読み上げた。「これから俺は一生かけて、幸せにします。僕と結婚してください」と呼びかけ、プロポーズを成功させた。

スタジオでＶＴＲを見ていた相方の和田まんじゅうは号泣し、「いいプロポーズだったな」と感激。しかし、青山の彼女とは会ったことがないと明かし、スタジオメンバーから「何で泣いてるの」と問いただされ、和田は「知ってる人がプロポーズした（から泣いた）」と語り、スタジオを笑わせた。

この日の放送前、番組公式Ｘでは「長年付き合っている彼女に、まさかの『フラッシュモブ』でのプロポーズを画策していたネルソンズ青山…だが、そのサプライズは本人の思惑から大きく外れ、意外な展開＆結末に」と予告されていた。

ネルソンズは和田まんじゅう、岸健之助、青山の３人からなるトリオ。コント師のナンバー１を決める賞レース「キングオブコント」は２０１９年と２２年の２度決勝に進出。２２年は４位に輝くなど実力も折り紙付きだ。

◆青山フォール勝ち（あおやまふぉーるがち） 本名・青山久志。１９８６年１月１９日、島根県松江市生まれ。３８歳。４歳からレスリングを始め、東洋大法学部で大学選手権３位。２０１０年に同級生の和田まんじゅう、岸健之助とネルソンズを結成。１６年に青山久志から、レスリングに寄せた現在の芸名に改名。１７８センチ、７０キロ、血液型Ｂ。